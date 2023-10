Після погрому в Махачкалі США звернулися до Кремля

Спецпосланниця США по боротьбі з антисемітизмом, посол Дебора Ліпштадт засудила антисемітські акції в Росії та закликала російську владу забезпечити безпеку ізраїльтян та євреїв. Про це вона написала у соцмережі X.

«Ми засуджуємо жорстокі протести в Росії, що, як повідомлялося, загрожують ізраїльтянам і євреям. Ми закликаємо російську владу гарантувати їхню безпеку», – зазначила Ліпштадт.

«Ми бачимо підйом хвилі антисемітизму по всьому світу, і США підтримують Ізраїль та всю єврейську спільноту. Нападам на євреїв чи розпалюванню антисемітизму немає виправдання», – додала посол.

