Після погрому в Махачкалі США звернулися до Кремля

США засудили підйом хвилі антисемітизму в РФ

Спецпосланниця США по боротьбі з антисемітизмом, посол Дебора Ліпштадт засудила антисемітські акції в Росії та закликала російську владу забезпечити безпеку ізраїльтян та євреїв. Про це вона написала у соцмережі X.

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«Ми засуджуємо жорстокі протести в Росії, що, як повідомлялося, загрожують ізраїльтянам і євреям. Ми закликаємо російську владу гарантувати їхню безпеку», – зазначила Ліпштадт.

«Ми бачимо підйом хвилі антисемітизму по всьому світу, і США підтримують Ізраїль та всю єврейську спільноту. Нападам на євреїв чи розпалюванню антисемітизму немає виправдання», – додала посол.

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We condemn the violent protests that have been reported in Russia threatening Israelis and Jews. We call on Russian authorities to ensure their safety. The U.S. stands with Israel and the entire Jewish community as we see a surge in antisemitism throughout the world. There is no… — Ambassador Deborah Lipstadt (@StateSEAS) October 29, 2023

Нагадаємо, у Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю. Унаслідок заворушень в аеропорту постраждало понад 20 людей.

Раніше повідомлялося, що мешканці Махачкали зібралися неподалік аеропорту. Вони мітингом зустрічають борт, який прибув з Ізраїлю – вимагають вигнати євреїв із республіки.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Махачкалі.

Канцелярія прем'єр-міністра та Міністерство закордонних справ Ізраїлю очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.