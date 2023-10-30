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Після погрому в Махачкалі США звернулися до Кремля

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Після погрому в Махачкалі США звернулися до Кремля
В аеропорту Махачкали протестувальники вимагали «вислати євреїв»
фото з відкритих джерел

США засудили підйом хвилі антисемітизму в РФ

Спецпосланниця США по боротьбі з антисемітизмом, посол Дебора Ліпштадт засудила антисемітські акції в Росії та закликала російську владу забезпечити безпеку ізраїльтян та євреїв. Про це вона написала у соцмережі X. 

«Ми засуджуємо жорстокі протести в Росії, що, як повідомлялося, загрожують ізраїльтянам і євреям. Ми закликаємо російську владу гарантувати їхню безпеку», – зазначила Ліпштадт.

«Ми бачимо підйом хвилі антисемітизму по всьому світу, і США підтримують Ізраїль та всю єврейську спільноту. Нападам на євреїв чи розпалюванню антисемітизму немає виправдання», – додала посол.

Нагадаємо, у Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю. Унаслідок заворушень в аеропорту постраждало понад 20 людей

Раніше повідомлялося, що мешканці Махачкали зібралися неподалік аеропорту. Вони мітингом зустрічають борт, який прибув з Ізраїлю – вимагають вигнати євреїв із республіки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Махачкалі.

Канцелярія прем'єр-міністра та Міністерство закордонних справ Ізраїлю очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв. 

Теги: Ізраїль росія напад Дагестан США

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