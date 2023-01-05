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Вина Росії: McDonald's пішов із Казахстану

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вина Росії: McDonald's пішов із Казахстану
У Казахстані остаточно закрилися заклади McDonald's
фото з відкритих джерел

Мережа закладів швидкого харчування не працює з 18 листопада через припинення поставок із РФ

Американська корпорація McDonald's офіційно заявила про припинення роботи в Казахстані через обмеження поставок із Росії. Про це повідомило видання Bloomberg.

Причина виходу McDonald's із ринку Казахстану – збої у постачанні продукції, адже транспортування котлет для бургерів по країні могло призвести до збитків. До того ж ситуацію ускладнює минулорічне затримання власника франшизи Кайрата Боранбаєва.

Заклади американської корпорації закрилися ще 18 листопада, тоді керівництво пояснило обмеженнями поставок. Це сталося через повне призупинення співпраці з російськими компаніями та вичерпанням запасів. Хоч Казахстан не потрапляє під санкції, проте McDonald's заборонив франшизі закуповувати м'ясні котлети у російських постачальників, тож Росія перестала імпортувати м'ясо та матеріали для упаковки. Тоді довелося скоротити меню, а невдовзі й зовсім закритися.

Ресторани швидкого харчування перестануть існувати під брендом McDonald's та змінять назву. У нових закладах обіціяють діяти згідно з високими стандартами, а відвідувачам запропонують різноманітне меню й гостинний сервіс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські власники McDonald's перейменували мережу на «Вкусно и точка» і запустили перші 15 ресторанів у Москві та Підмосков'ї.

Зазначимо, що 16 травня компанія McDonald's повідомила, що ухвалила рішення про повний вихід із Росії й що продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів. У McDonald's додали, що мати бізнес у Росії «більше не є виправданим» та не відповідає їхнім цінностям. Компанія працювала на російському ринку понад 30 років. 

До слова, росіяни розповідають про погану їжу у колишніх ресторанах McDonald's – у «Вкусно – и точка» замість бургерів росіянам продають булочки із пліснявою (фото).

Відвідувачі мережі ресторанів уже не вперше скаржаться на проблеми з якістю їжі, адже у російських ресторанах, які раніше належали компанії McDonald's, сервіс не дотягує до колишнього рівня. Замінник McDonald's годує росіян зіпсованими соусами та бургерами без м'яса (фото).

Зауважимо, через вихід із ринку РФ прибуток McDonald's знизився на 36% – компанія розповіла, скільки коштувало закриття бізнесу в Росії.

Як відомо, у листопаді McDonald's пішов із Білорусі. Олександр Лукашенко переконаний, що білоруси зможуть робити бургери і без McDonald’s й закликав білорусів «не кидатися на заморське» – диктатор істерично відреагував на втечу McDonald’s із Білорусі.

Читайте також: Булочки Лукашенка. Яке меню у білоруських ресторанах, які замінять McDonalds
Теги: Казахстан McDonald's

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