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    Бізнес

    Скільки коштувало закриття бізнесу в Росії. McDonald's назвав цифру

    Скільки коштувало закриття бізнесу в Росії. McDonald's назвав цифру
    фото з відкритих джерел

    Прибуток компанії знизився на 36%

    У зв’язку з продажем бізнесу на території Російської Федерації у другому кварталі 2022 року прибуток компанії McDonald's знизився на 36% що в грошовому вираженні сягає 1,2 мільярда доларів. Про це повідомляється у звіті, оприлюдненому компанією.

    «Консолідований операційний прибуток знизився на 36% (30% у постійній валюті). Результати включають витрати у розмірі $1,2 мільярда, пов'язані з продажем бізнесу компанії в Росії, і прибуток у розмірі $271 мільйона, пов'язаний з продажем компанією свого бізнесу Dynamic Yield», – йдеться у повідомленні.

    При цьому загалом операційний прибуток компанії фактично залишився без змін.

    «За винятком цих чистих витрат за поточний рік та чистого прибутку за попередній рік у розмірі $98 млн, переважно пов'язаного з продажем акцій McDonald's Japan, консолідований операційний прибуток не змінився (збільшився на 7% у постійній валюті)», – розповіли в McDonald's.

    Про рішення залишити російський ринок на тлі вторгнення Росії в Україну корпорація повідомила 16 травня. Російський бізнес McDonald's продав нафтовику з Новокузнецька та власнику компанії-ліцензіата на ресторани швидкого харчування Олександру Говору. Відповідно до угоди, йому не можна використовувати логотип, назву та фірмове меню мережі.

    Раніше російські ЗМІ повідомляли, що мережу ресторанів швидкого харчування, яка належала компанії McDonald's, російський власник планує назвати двома латинськими літерами.

    Після виходу McDonald's з російського ринку, його активи викупив бізнесмен Олександр Говор. Нагадаємо, що ресторани McDonald's в Україні залишаються тимчасово зачиненими, компанія продовжує виплачувати повну зарплатню своїм співробітникам в країні.

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    Теги: росія ЗМІ бізнес ринок харчування
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    Скільки коштувало закриття бізнесу в Росії. McDonald's назвав цифру