«Винесли навіть унітаз». Жителі Бурятії розграбували будинок «героя СВО»

Окупант розповів, що «найдорожчою втратою» для нього став автомобіль

Окупант жаліється, що росіяни пограбували його, поки той «проливав кров за свій народ»

У Бурятії невідомі розграбували будинок «героя СВО». Злочинці викрали автомобіль, цінні речі з будинку і навіть унітаз. Про це російський окупант розповів місцевим пропагандистським медіа.

Як розповів військовий, «вдячні росіяни» навідувалися у його будинок щонайменше двічі. Друге проникнення відбулося вже після того, як будівлю опечатала поліція.

«Розруха. Усе розкидали. Теплу підлогу всю повиривали. Блок із неї зняли, вирізали. За великим рахунком не залишилося майже нічого. Найдорожчий збиток – це був автомобіль, дизельний генератор, дизельна гармата, тобто вельми дорога. На нашій же ділянці є у нас прибудова. У ній багато інструментів робітничих знаходилося, дорогих теж, якісних. Теж це все винесли. Але винесли вже, коли залізли вони сюди повторно. Тобто вже після слідчих, після всього. Коли ми це вже запечатали назад», – бідкається окупант.

Однак на цьому грабіжники не зупинилися, і викрали навіть унітаз.

«Навіть до смішного. Вони зняли унітаз. Тобто – навіщо? Для чого? Де мораль? Тобто я відбуваю добровольцем на СВО (війну РФ проти України - ред), тобто я воюю у чужій країні. Я на чужій землі буквально кров свою проливав за свій народ, за свою республіку. Тобто за жителів нашої Бурятії. А після повернення звідти я виявляю, що у мене розкривають будинок, викрадають машину», – обурено розповідає окупант.

Наприкінці він поставив риторичне питання: «Тобто – де мораль?»

Нагадаємо, у Казахстані в місті Уральськ місцевий активіст приніс до пам'ятника маршала Жукова «трофейний» унітаз. Так він дав зрозуміти, як ставиться до російської армії та до Путіна зокрема.

Стало відомо, що у селі Сокіл на Вінниччині після тривалих непорозумінь представники Української православної церкви Московського патріархату звільнили будинок, який належить парафії храму Святої Трійці УПЦ. Із хати демонтували усю сантехніку, включаючи ванну та унітаз.

До слова, російські загарбники грабують вцілі квартири у тимчасово окупованому Маріуполі. Забирають усе: меблі, речі та унітази.