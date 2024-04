Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів

Книгу про УПА «розкритикував» журналіст, який неодноразово писав матеріали про «фашистів на Майдані та нацистів у Азові»

Комітет історичних матеріалів вилучив зі списку найкращих історичних матеріалів 2023 р. книгу про Українську повстанську армію (УПА) «Ворожі архіви: радянські протиповстанські дії та український націоналістичний рух». Про це повідомив співавтор книги Володимир В'ятрович.

«Комітет розгляне інструкцію та процедури нагородження. Просимо вибачення за шкоду, завдану попереднім включенням цієї роботи до списку», – прокоментували вилучення книги зі списку в Асоціації.

Це сталось після того, як 10 квітня в американському виданні The Nation вийшла стаття журналіста Лева Голінкіна під назвою «Чому Американська асоціація бібліотек відбілює історію українських нацистів».

У ній автор звинуватив Асоціацію в тому, що вона «відзначила двох авторів з досвідом відбілювання нацистських колабораціоністів». У своїй статті Голінкін навіть не аналізує детально саму книгу, і заявляє, що вона порушує принцип уникати висвітлення «обох сторін» (both-sides-ing) щодо подій Другої світової війни (йдеться про надання в дослідженнях голосу нацистам та їхнім колаборантам - ред.).

Один з авторів книги, нардеп та історик Володимир В’ятрович вважає, що стаття Голінкіна є наклепницькою та повторює російські пропагандистські наративи. Він заявив, що автор статті не вважав за потрібне ознайомитися зі змістом книги і не навів жодної цитати з неї на підтвердження своїх тез.

«У змісті теж нічого нового: в якості ілюстрації фото Гімлера та вояків Ваффен СС дивізії «Галичина», про яку в книзі лише те, що командування УПА виступало проти її створення. Далі про те, що автором книги є Вʼятрович, який просунув через український парламент закон, що яке завдяки мені стало державною політикою в Україні. І, звичайно, покликання на головного борця з антисемітизмом українців Едуарда Долінского, якого залюбки цитують росіяни. Тобто все те, що десятки разів повторювали російські пропагандисти з різними прізвищами і різними мовами у різних виданнях з 2014 року», – написав В’ятрович.

10 квітня в американському видані The Nation зʼявилася публікація «Чому американська бібліотечна асоціація відбілює історію українських нацистів?»

В’ятрович також заявив, що автор цієї статті Лев Голінкін – «не новачок у цій брудній справі». «Він писав вже про фашистів на Майдані, нацистів у Азові та «не все так однозначно» із знищенням Росією українських міст на Донбасі», – написав В’ятрович.

Лев Голінкін позиціонує себе як українсько-американський журналіст. Його матеріали про війну в Україні та українських ультраправих тощо з’являлися в The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, CNN, Time та інших виданнях. У квітні 2022-го він розповідав про «воєнні злочини на Донбасі з обох сторін».

До слова, книга «Ворожі архіви: радянські протиповстанські операції та український націоналістичний рух» за редакцією українського історика Володимира В’ятровича та канадського професора Любомира Луцюка вийшла англійською мовою у 2022 році в Канаді у видавництві McGill-Queen's University Press.

Книга містить документи українського повстанського руху, зібрані радянськими протиповстанськими службами. В січні 2024 року книгу включили до переліку найкращих історичних матеріалів, які Американська асоціація бібліотек рекомендувала науковим книгозбірням.

Тоді в Асоціації її назвали такою, що надає «неоціненну інформацію про український націоналістичний рух з Другої світової війни до 1955 року», адже більшість документів з неї перекладено англійською мовою вперше.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9606 «Про припинення використання шрифтів російського походження в роботі Верховної Ради України», зокрема шрифту «Іжиця». Як пояснив народний депутат Володимир В'ятрович, люди просто не розуміють, як негативно російські шрифти впливають на життя та сприйняття світу українців.

Також донька Шухевича закликала терміново відновити знищений росіянами музей батька на Львівщині.