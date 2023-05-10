Головна Світ Політика
search button user button menu button

Казах у шапці з тризубом на 9 травня приніс унітаз до пам'ятника Жукову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Казах у шапці з тризубом на 9 травня приніс унітаз до пам'ятника Жукову
Активіст за допомогою унітазу висловив своє ставлення до фашистського радянського режиму
фото: телеграм-канал Басе

Жителі Казахстану 9 травня вийшли на урочисті заходи з українською символікою та висловили своє ставлення до армії РФ

У Казахстані в місті Уральськ місцевий активіст приніс до пам'ятника маршала Жукова «трофейний» унітаз. Так він дав зрозуміти, як ставиться до російської армії та до Путіна зокрема. Про це повідомляє телеграм-канал Басе.

«Активіст з Уральська Жаннат Ахмедьяров приніс унітаз до пам'ятника Жукову. Так він висловив своє ставлення до фашистського радянського режиму, а заразом і до Путіна», – йдеться в повідомленні.

Казах у шапці з тризубом на 9 травня приніс унітаз до пам'ятника Жукову фото 1
фото: телеграм-канал Басе

Унітаз активіст розмістив між покладеними квітами біля пам'ятника Жукову, якого після закінчення Другої світової війни звинувачували в мародерстві. З Німеччини після перемоги він привіз 4 км дорогих тканин, понад 300 одиниць різного хутра, 4 десятки килимів, які вивезли з багатих будинків у Німеччині, пів сотні картин, 7 ящиків сервізів, срібні гарнітури, золоті та срібні прикраси, які під час обшуків у межах так званої «трофейної справи» слідчі вимірювали в кілограмах. Це багатство він зберігав на дачі в Рубльово.

Інший житель Казахстану в Актобі Фархад Газіз вийшов підтримати Україну з українським прапором.

Казах у шапці з тризубом на 9 травня приніс унітаз до пам'ятника Жукову фото 2
фото: телеграм-канал Басе

Нагадаємо, у столиці Росії Москві, вчора, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть.

Зауважимо, промова Путіна була короткою (як і сам парад)  й без розповідей про уявні «перемоги великої російської армії». Не пролунали й слова про військові поразки країни-агресорки.

На відміну від звичайних казахстанців, президент країни Касим-Жомарт Токаєв відвідав парад Перемоги в Москві. Поряд із Токаєвим і президентом РФ Володимиром Путіним на параді побували самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Теги: акція росія Казахстан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зерновий коридор: РФ заблокувала рух суден із українських портів
Зерновий коридор: РФ заблокувала рух суден із українських портів
26 квiтня, 21:18
Центральний банк Росії поверне собі заморожені активи? ЄС назвав причину
Центральний банк Росії поверне собі заморожені активи? ЄС назвав причину
13 квiтня, 16:31
У звіті ISW зазначають, що російський інформаційний простір висвітлює демографічні зміни в Росії
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
16 квiтня, 06:49
Попереднє слідство продовжується з проведенням додаткових слідчих заходів
У Швеції звільнили росіянку, затриману раніше за підозрою у шпигунстві: деталі
15 квiтня, 22:17
Пресслужба флоту РФ поки не коментує звільнення їхнього командувача
Росія змінила командувача Тихоокеанського флоту
20 квiтня, 10:42
Валерій Буслов використовував позивний «Граніт»
Стало відоме ім’я окупаційного коменданта Балаклії
20 квiтня, 18:24
Втрати із примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день
Росія наполягає на кремації загиблих окупантів: названо причину
1 травня, 10:42
Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на українське місто
Здавав позиції за 2 тис. СБУ затримала коригувальника у Миколаєві (фото)
3 травня, 11:00
Окупантам «запахло жареним» на Запоріжжі
Федоров назвав колаборантів, які втекли з Мелітополя
2 травня, 20:23

Політика

Росія сама собі вирила яму: ексагент КДБ про вчорашній парад Путіна
Росія сама собі вирила яму: ексагент КДБ про вчорашній парад Путіна
Поранений у сідниці Рогозін обурився салютами у Москві
Поранений у сідниці Рогозін обурився салютами у Москві
На параді в Москві було мало бронетехніки: британська розвідка назвала причину
На параді в Москві було мало бронетехніки: британська розвідка назвала причину
Казах у шапці з тризубом на 9 травня приніс унітаз до пам'ятника Жукову
Казах у шапці з тризубом на 9 травня приніс унітаз до пам'ятника Жукову
У Китаї колишнього генерала Лю Ячжоу засуджено до смертної кари
У Китаї колишнього генерала Лю Ячжоу засуджено до смертної кари
Естонія підозрює у шахрайстві організацію, що збирала гроші для України
Естонія підозрює у шахрайстві організацію, що збирала гроші для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
20K
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
19K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
8011
Львів'янку засудили за секс на тролейбусній зупинці: чому обурена соцмережа
7159
Швеція визначилась щодо передачі літаків Україні
5004
На березі Київського водосховища знайдено тіло російського пілота (фото)

Новини

Півфінал Євробачення, заява Пентагону про збиття російського «Кинджала»: головне за ніч
Сьогодні, 07:35
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:39
Ілон Маск попередив, що WhatsApp не є надійним месенджером
Сьогодні, 05:41
Протягом минулої доби окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є пошкодження
Сьогодні, 02:19
ЗСУ знешкодили засіб радіоелектронної боротьби російських військ на Донеччині (відео)
Сьогодні, 01:07
Україна має необхідні ресурси, щоб повернути контроль над територіями – Блінкен
Сьогодні, 00:40

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту