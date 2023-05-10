Казах у шапці з тризубом на 9 травня приніс унітаз до пам'ятника Жукову

Активіст за допомогою унітазу висловив своє ставлення до фашистського радянського режиму

Жителі Казахстану 9 травня вийшли на урочисті заходи з українською символікою та висловили своє ставлення до армії РФ

У Казахстані в місті Уральськ місцевий активіст приніс до пам'ятника маршала Жукова «трофейний» унітаз. Так він дав зрозуміти, як ставиться до російської армії та до Путіна зокрема. Про це повідомляє телеграм-канал Басе.

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«Активіст з Уральська Жаннат Ахмедьяров приніс унітаз до пам'ятника Жукову. Так він висловив своє ставлення до фашистського радянського режиму, а заразом і до Путіна», – йдеться в повідомленні.

фото: телеграм-канал Басе

Унітаз активіст розмістив між покладеними квітами біля пам'ятника Жукову, якого після закінчення Другої світової війни звинувачували в мародерстві. З Німеччини після перемоги він привіз 4 км дорогих тканин, понад 300 одиниць різного хутра, 4 десятки килимів, які вивезли з багатих будинків у Німеччині, пів сотні картин, 7 ящиків сервізів, срібні гарнітури, золоті та срібні прикраси, які під час обшуків у межах так званої «трофейної справи» слідчі вимірювали в кілограмах. Це багатство він зберігав на дачі в Рубльово.

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Інший житель Казахстану в Актобі Фархад Газіз вийшов підтримати Україну з українським прапором.

фото: телеграм-канал Басе

Нагадаємо, у столиці Росії Москві, вчора, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть.

Зауважимо, промова Путіна була короткою (як і сам парад) й без розповідей про уявні «перемоги великої російської армії». Не пролунали й слова про військові поразки країни-агресорки.

На відміну від звичайних казахстанців, президент країни Касим-Жомарт Токаєв відвідав парад Перемоги в Москві. Поряд із Токаєвим і президентом РФ Володимиром Путіним на параді побували самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.