Керівники Росії за рекордні терміни спустили власну країну в унітаз

То ж яким талантом треба бути?

Подивився відео Північно-Кримського каналу... Вода в Крим – це одна із заявлених цілей СВО, якщо пам'ятаєте... Ну, що... Все йде за планом. Води нема. І не буде. Каховське водосховище передає кримчанам привіт.

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Чесно кажучи, мені навіть важко уявити ступінь ідіотизму тих людей, які все це влаштували, «спланували», організували і втілили в життя. Потрібно шукати медичний термін.

Жодних симпатій до Росії та російської влади не відчував і не відчуваю, ставився і ставлюся до неї без ілюзій. Але як? Як можна було спустити в унітаз власну країну за такі рекордні терміни? Повністю! З економікою, ринками, політичною вагою, воєнною репутацією!

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То ж яким талантом треба бути? Яким казковим д...? Генії планування, що сказати...

Головне, зникаючи у вируючій бочці з лайном, встигнути промукати: все йде за планом! Усе за планом!