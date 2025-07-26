«Випили за Трампа». Американський дипломат пригадав зустріч з Лукашенком

Коул розповів, як проходили перемовини про звільнення політв'язнів з Лукашенком

За словами Коула, зустріч із Лукашенко пройшла доволі приязно

Заступник спецпосланника США з питань України та Білорусі, адвокат Джон Коул розповів, як проходили перемовини про звільнення політв'язнів, серед яких були і громадяни США. Він поділився цікавими подробицями для Politico про зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, передає «Главком»

У травні цього року Джон Коул разом з делегацією прибули до Білорусі для переворів про звільнення політв'язнів.

Зустріч пройшла у Палаці незалежності в Мінську, де зазвичай проходять важливі державні заходи. Коул розповів, що внутрішні приміщення вразили його своїми розмірами.



За словами Коула, зустріч із Лукашенко пройшла доволі приязно. Як відомо, Лукашенко полюбляє пригощати своїх особливо поважних гостей горілкою, або ж дарує їм.

Тож і ця зустріч не стала винятком. Коул каже, що на столі з'явилась горілка «Президент». Спочатку підняли тост за президента США Дональда Трампа, а потім Коулу підказали, що тост у відповідь має бути за Лукашенка.

Нагадаємо, 21 червня, на тлі візиту спецпосланця президента США Кіта Келлога на волю вийшли 14 білоруських політичних вʼязнів, серед яких Сергій Тихановський, Наталя Дуліна та Ігор Корней.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася зі своїм чоловіком після пʼяти років увʼязнення Сергія. У 2020 році тоді ще блогер Сергій Тихановський оголосив про свій намір балотуватися у президенти. Однак, коли йому заборонили це зробити, свої документи в Центральну виборчу комісію подала його дружина.

Невдовзі чоловіка затримали, зокрема за звинуваченнями в організації масових заворушень, а наступного року – засудили до 18 років колонії суворого режиму.

За повідомленням The New York Times, спеціальний посланець президента США Кіт Келлог під час зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком прагнув заручитися його підтримкою щодо війни, яку Росія веде проти України.

Як зазначає видання, під час 6,5-годинних переговорів Келлог намагався залучити Лукашенка до участі в потенційному мирному врегулюванні між Україною та Росією.

Під час зустрічі сторони обговорили низку важливих питань: санкції США та Європейського Союзу проти Білорусі, ситуацію в Україні й на Близькому Сході, а також відносини Білорусі з Росією і Китаєм.