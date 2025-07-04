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Призупинення американської допомоги. Трамп відповів, що відбувається насправді

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Призупинення американської допомоги. Трамп відповів, що відбувається насправді
Трамп обнадіяв Україну словами про військову підтримку
фото: Shutterstock

Трамп підтвердив, що США продовжують надавати військову допомогу Україні

Білий дім продовжує надавати військову допомогу Україні, заявив у рамках брифінгу на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком».

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна продовжує постачати Україні зброю, однак має переконатися, що й у США озброєння достатньо. «Ми постачаємо зброю, але ми дали дуже багато зброї. Ми постачаємо озброєння, працюємо з ними, щоб допомогти їм», – зазначив Трамп.

Трамп звинуватив колишнього президента США Джо Байдена у тому, що той «спустошив усю країну, надаючи їм зброю». «Ми маємо переконатися, що у нас вистачить для себе», – підсумував Трамп.

Раніше Трамп під час спілкування із журналістами висловив глибоке невдоволення ситуацією навколо України. За підсумками переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним він констатував повну відсутність прогресу у завершенні війни в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців реагувати тільки на офіційну інформацію щодо можливого припинення поставок американської зброї.

Натомість журнал The Economist назвав однією з причин того, що США призупинили військову допомогу Україні, є особисте ставлення президента США Дональда Трампа до президента Володимира Зеленського. 

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Теги: США озброєння Дональд Трамп

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