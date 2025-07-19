Зміна уряду в Україні напряму пов'язана з Трампом, – Bloomberg

Зеленський демонструє твердий намір зберегти союзницькі відносини України зі США

Однією з основних цілей зміни уряду України цього тижня є прагнення президента Зеленського вивести на керівні посади тих людей, які можуть успішно взаємодіяти з новою президентською адміністрацією в США. Як інформує «Главком», про це пише Bloomberg.

Автори публікації нагадують, що саме Юлія Свириденко, яка тепер обіймає посаду прем’єр-міністра, навесні змогла укласти зі США більш-менш прийнятну угоду щодо українських природних ресурсів. Після тижнів виснажливих переговорів обидві сторони могли вийти до публіки із документом, який виглядає дипломатичним успіхом.

За словами поінформованих співрозмовників Bloomberg, Зеленський начебто ще в минулому році почав обмірковувати можливість заміни прем'єра Дениса Шмигаля на його підлеглу, яка керувала Міністерством економіки. І саме її успіх у складних переговорах з американцями, кажуть джерела, остаточно схилив президента до рішення, втіленого цього тижня.

Автори публікації також звернули уваги, що масштабні перестановки в українському уряді відбулися на тлі помітного потепління у відносинах Білого дому з Офісом президента України.

«Через невизначеність щодо того, як довго може тривати поворотний момент Трампа, український уряд швидко вжив заходів, щоб пристосуватися до сприятливіших обставин», – ідеться у публікації.

За словами джерел, Свириденко була єдиною кандидатурою, яку Зеленський розглядав на посаду нового прем'єр-міністра, оскільки був задоволений не лише її дипломатичними успіхами з американцями, але й загалом її роботою в Міністерстві економіки. На чолі цього міністерства вона довела свою здатність залучати іноземне фінансування та стимулювати економічне зростання Україні, повідомило джерело.

Як пише Bloomberg, окрім самої Свириденко за успіх у переговорах із США були підвищені і деякі інші представники переговорної команди. Зокрема Тарас Качка змінив крісло заступника міністра економіки на посаду віце-прем’єр-міністра з питань євроінтеграції.

Міністр юстиції Ольга Стефанішина отримала посаду посла в США теж завдяки своїй ролі в укладенні все тієї ж ресурсної угоди з американцями, йдеться у публікації.

«Американський напрямок дуже важливий, і у нас є щонайменше три напрямки співпраці – фонд ресурсів, торговельна угода та угода про озброєння», – сказала Свириденко журналістам у п’ятницю, що Bloomberg наводить як цитату на підтвердження описаних причин зміни уряду України.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Також Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи. У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство. Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності. Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.

Зокрема, Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. «За» – 271 голос. А Денис Шмигаль став міністром оборони України.

Крім того, Милованов назвав три причини, чому треба поважати нову прем’єрку.