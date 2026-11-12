Вісім валіз, забитих доларами, полетіли з вікна в столиці Казахстану (відео)

Поліція одразу оточила територію, де всюди було розсипано гроші

Неподалік житлового комплексу Atlant в Астані розсипалися пачки стодоларових банкнот

У столиці Казахстану Астані з вікна житлового комплексу невідомі викинули валізи з пачками доларів. Відео з розкиданими на тротуарі банкнотами поширилося в соцмережах, а територія навколо елітного ЖК оточена поліцією, повідомляє «Главком».

Інцидент стався біля житлового комплексу Atlant-6 на вулиці Кунаєва в районі Єсіль. За інформацією ЗМІ, виклик до поліції надійшов приблизно о 6:30 ранку. На оприлюднених кадрах видно купюри, схожі на стодоларові банкноти, цілі пачки грошей, валізу та правоохоронців.

У повідомленнях, які поширювалися в месенджерах, ішлося приблизно про вісім валіз із грошима. Водночас точну кількість сумок, суму готівки та справжність банкнот офіційно не встановили. Коли журналісти прибули на місце, там уже не було ані грошей, ані поліцейських.

🇰🇿 У столиці Казахстану Астані біля елітного ЖК «Атлант» очевидці виявили вісім валіз, наповнених пачками доларів, які хтось викинув з вікна https://t.co/nbDw9oLj2Y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 12, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Інцидент із доларами привернув увагу на тлі повідомлень про затримання керівників двох стратегічних державних структур Казахстану.

Комітет національної безпеки Казахстану підтвердив, що 11 листопада Служба з протидії корупції затримала голову правління фонду національного добробуту «Самрук-Қазина» Нурлана Жакупова та керівника компанії «Қазақстан темір жолы» Елжаса Отиншієва. Разом із ними затримали й інших осіб, яких підозрюють у вчиненні корупційного злочину.

Варто нагадати, що Комітет національної безпеки Казахстану заявив про запобігання спробі насильницької зміни конституційного ладу в західному регіоні країни. У межах кримінального провадження затримали десятьох людей.