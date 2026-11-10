В.о. генпрокурора відреагував на нові плівки «Карфагена» та видав наказ

Офіс генпрокурора перевірить можливу причетність свого працівника до прикриття мережі шахрайських колцентрів

Виконувач обов’язків генерального прокурора видав наказ про проведення службового розслідування після оприлюднення нових матеріалів у справі «Карфаген». Йдеться, зокрема, про можливу участь службової особи Офісу генерального прокурора у забезпеченні роботи злочинної організації та приховуванні її діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора.

У матеріалах підозри генерал-майору СБУ Сергію Дуці йдеться про те, що Андрій Осіпов, якого слідство вважає організатором злочинної організації, не пізніше грудня 2025 року залучив до її діяльності службову особу Офісу генпрокурора. Її матеріали виділили в окреме кримінальне провадження.

За версією слідства, цей працівник ОГП координував частину роботи організації, відповідав за її безпеку та виконував роль зв’язкової ланки між злочинною групою і правоохоронною системою. Зокрема, він нібито вів облік шахрайських колцентрів, які сплачували гроші за «прикриття», та мав забезпечувати відсутність кримінального переслідування їхніх працівників. Для цього, як зазначено в підозрі, могли не проводити передбачені законом слідчі дії.

У документі не названо прізвища цієї службової особи. Як стало відомо «Главкому», у пресслужбі Офісу генпрокурора також не змогли повідомити, про кого саме йдеться. Напередодні журналіст звернувся до відомства із відповідним запитанням.

Водночас у нових матеріалах НАБУ у справі «Карфаген» фігурує особа під псевдонімом Оскар, яку в листуванні позначено як представника ОГП. Співрозмовники обговорювали криптогаманці, на які мали надходити кошти за «нестворення перешкод» у роботі незаконних колцентрів. У відповідь на запит журналістів в ОГП заявили, що не мають інформації про особу Оскара та не можуть підтвердити її належність до органів прокуратури.

Як відомо, 4 листопада НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген», учасники якої, за версією слідства, забезпечували безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До її діяльності могли бути причетні посадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Серед фігурантів записів журналісти ідентифікували:

Андрій Осіпов (Кримінал) – один із ймовірних організаторів злочинної організації.

Єгор Буркін (Мексиканець) – якого слідство пов’язує з наркобізнесом і мережею U420.

Сергій Дука (Акім) – генерал-майор, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. За версією слідства, забезпечував прикриття з боку спецслужби.

Володимир Ценов (Прайс) – посадовець Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, якого пов’язують із прикриттям колцентрів.

Олександр Дем’янчук (Консультант) – працівник карного розшуку Київщини, якого слідство пов’язує з передаванням інформації та допомогою виконавцям.

Віталій Рибалко (Боксер) – за матеріалами слідства, виконував силові доручення Кримінала. Зокрема, брав участь у побитті людей та інших насильницьких епізодах, пов’язаних із діяльністю злочинної організації.

Загалом до складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

До слова, 4 листопада детективи НАБУ провели обшуки в заміському будинку першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. За даними бюро, під час проведення обшуку Дука перешкоджав детективам. Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова розповів, що генерал погрожував правоохоронцям пістолетом, знищував електронні пристрої молотком.