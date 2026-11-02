Казахстан заявив про зрив спроби державного перевороту

Частина учасників групи раніше була засуджена за терористичні та загальнокримінальні правопорушення

У місті Атирау затримали десятьох підозрюваних у створенні екстремістської групи, яка, за версією слідства, планувала силоміць змінити конституційний лад

Комітет національної безпеки Казахстану заявив про запобігання спробі насильницької зміни конституційного ладу в західному регіоні країни. У межах кримінального провадження затримали десятьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КНБ Казахстану.

Затримання відбулися в місті Атирау. За даними відомства, підозрюваним інкримінують створення екстремістської групи, керівництво нею та участь у її діяльності, пропаганду тероризму й розпалювання релігійної ворожнечі.

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Кадри спецоперації в Казахстані фото: КНБ

За версією слідства, учасники групи мали намір силоміць змінити основи конституційного ладу в західному регіоні Казахстану.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, наркотики, релігійну атрибутику, літературу та інші речові докази.

За інформацією КНБ, підозрювані організували три підпільні навчальні центри для дітей і підлітків. Їхню діяльність припинили. Комітет також повідомив, що частина учасників групи раніше була засуджена за терористичні та загальнокримінальні правопорушення.

Інших подробиць справи казахстанська спецслужба не розголошує, посилаючись на статтю 201 Кримінально-процесуального кодексу країни.

Варто нагадати, що Казахстан вимагає від Росії повернути своїх громадян, які опинилися у лавах російської армії. Серед них – Мирас Тасжарганов, який приїхав до РФ на заробітки, але зрештою опинився у війську країни, що веде війну проти України.