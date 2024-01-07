Голова НБУ пояснив, наскільки Україна залежить від фінансової допомоги Заходу

На 2024 рік у бюджеті України закладено рекордний дефіцит

Попри те, що 2023 рік був неймовірно складним, 2024 року Україна збереже критичну залежність від міжнародної фінансової допомоги. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

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За словами Пишного, на 2024 рік у бюджеті України закладено рекордний дефіцит у розмірі $43,5 млрд. Покрити його влада збирається за рахунок допомоги західних союзників.

«Але важливо забезпечувати не лише обсяг, важливо забезпечувати ритмічність, своєчасність надходження, адже бюджет війни не можна поставити на паузу», – підкреслив глава Нацбанку.

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Утім, від прогнозів щодо курсу долара Пишний відмовився, але пообіцяв забезпечувати «курсову стійкість».

«Національний банк традиційно не дає прогнозів щодо курсу, але декларує про те, що ми будемо ефективно забезпечувати наш мандат цінової стабільності і курсової стійкості», – сказав Пишний.

Нагадаємо, що курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок догори. Так, плавне здорожчання долара змінилося швидким зростанням курсу. Тож українці наприкінці 2023 року купили у банках рекордний за десятиліття обсяг валюти.

Також ексголова Ради НБУ оцінив ризики для гривні. За його оцінками, нині потенціал утримання гривні є, він підкріплений допомогою міжнародних партнерів. Але для стабільного утримання курсу гривні в майбутньому потрібно розвивати виробничий потенціал та вибудовувати ефективну систему довгострокових і взаємовигідних відносин з міжнародними партнерами.

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До слова, у Національному банку раніше пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.