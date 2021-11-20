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    Війна за Нагірний Карабах. Лідери Азербайджану і Вірменії домовилися про зустріч

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    Алієв і Пашинян домовилися зустрітися в Брюсселі - Війна за Нагірний Карабах. Лідери Азербайджану і Вірменії домовилися про зустріч
    Алієв і Пашинян домовилися зустрітися в Брюсселі

    Ільхам Алієв і Нікол Пашинян погодилися провести зустріч на полях саміту Східного партнерства

    Лідери Азербайджану і Вірменії Ільхам Алієв і Нікол Пашинян погодилися провести зустріч на полях саміту Східного партнерства, який відбудеться в Брюсселі 15 грудня. Про це повідомив у Twitter голова Європейської ради Шарль Мішель.

    «Після телефонних переговорів з Алієвим і Пашиняном прийнято рішення про проведення зустрічі в грудні в Брюсселі на полях саміту Східного партнерства», – написав Мішель.

    При цьому він додав, що між міністрами оборони двох країн встановлена пряма лінія.

    Алієв і Пашинян домовилися зустрітися в Брюсселі, щоб обговорити регіональну ситуацію і шляхи подолання напруженості в регіоні Південного Кавказу.

    Нагадаємо, Азербайджан та Вірменія заявили про нові обстріли на кордоні, зокрема у Кяльбаджарському та Лачинському районах.

    До слова, 13 листопада Азербайджан заявляв, що у Нагірному Карабасі відновилися обстріли.

    Також влітку тривали активні бойові дії на вірменсько-азербайджанському кордоні.

    У вересні у Вірменії вшанували пам’ять жертв війни в Нагірному Карабасі (фото).

    До слова, лише у липні на кордоні Вірменії та Азербайджану стріляли тричі. Баку та Єреван після цього обмінювалися звинуваченнями у скоєних провокаціях.

    У червні Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими. Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів у Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.

    Нагадаємо, у середині травня відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Тодішній прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників.

    Згодом Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у якому попросив надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікту в Нагірному Карабасі.

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    Теги: війна Азербайджан Ільхам Алієв Вірменія Єреван Нагірний Карабах Нікол Пашинян
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    Війна за Нагірний Карабах. Лідери Азербайджану і Вірменії домовилися про зустріч