Нова ескалація: Вірменія заявила про 15 загиблих на кордоні з Азербайджаном

Азербайджан та Вірменія сьогодні заявили про нові обстріли на кордоні

Вірменська сторона має загиблих та поранених, також відомо про втрату вірменськими військовими двох позицій

Азербайджан та Вірменія сьогодні заявили про нові обстріли на кордоні, зокрема у Кяльбаджарському та Лачинському районах. За інформацією вірменського депутата Едуарда Агаджаняна, внаслідок сьогоднішньої ескалації на кордоні загинули 15 вірменських військових. Про це повідомляють «Новини-Вірменія».

«Згідно з нашими, поки що не підтвердженими даними, серед вірменських військовослужбовців наразі, на жаль, є 15 загиблих. Також, за нашими даними, досить значних втрат зазнали азербайджанські збройні сили», – заявив Агаджанян.

ЗМІ зазначає, що міністерство оборони Вірменії також поінформувало, що 12 вірменських військових потрапили у полон. Повідомляється, що вірменська сторона має загиблих та поранених, також відомо про втрату вірменськими військовими двох позицій. Наразі сторони домовилися про припинення вогню.

Водночас міністерство оборони Азербайджану спростовує інформацію про значні втрати зі свого боку, про що повідомляє інформаційне агентство «Азертадж», посилаючись на заяву пресслужби оборонного відомства. Зокрема, заступник начальника пресслужби міністерства, полковник-лейтенант Анар Ейвазов на брифінгу заявив, що внаслідок інтенсивного обстрілу з боку Вірменії отримали поранення двоє військових азербайджанської армії.

Також в Азербайджані поклали провину за ескалацію на вірменську армію, заявивши про невдалий наступ супротивника.

«В результаті здійснених рішучих заходів було знищено протитанковий комплекс та міномет. Окрім цього, вірменські військовослужбовці були роззброєні та затримані, у них було вилучено велику кількість зброї різного калібру та боєприпасів», – заявив Ейвазов.

До слова, 13 листопада Азербайджан заявляв, що у Нагірному Карабасі відновилися обстріли.

Також влітку тривали активні бойові дії на вірменсько-азербайджанському кордоні.

У вересні у Вірменії вшанували пам’ять жертв війни в Нагірному Карабасі (фото).

До слова, лише у липні на кордоні Вірменії та Азербайджану стріляли тричі. Баку та Єреван після цього обмінювалися звинуваченнями у скоєних провокаціях.

У червні Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими. Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів у Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.

Нагадаємо, у середині травня відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Тодішній прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників.

Згодом Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у якому попросив надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікту в Нагірному Карабасі.

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