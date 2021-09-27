  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Вірменії вшанували пам’ять жертв війни в Нагірному Карабасі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Єревані організували ходу зі смолоскипами та свічками - У Вірменії вшанували пам’ять жертв війни в Нагірному Карабасі (фото)

    В Єревані організували ходу зі смолоскипами та свічками

    Фото з відкритих джерел

    Учасники ходи пройшли до військового цвинтаря «Ераблур» у передмісті Єревана

    В Єревані опозиційний блок «Айастан» організував ходу зі смолоскипами та свічками у пам’ять про жертв минулорічного збройного конфлікту в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Учасники ходи пройшли до військового цвинтаря «Ераблур» у передмісті Єревана, де поховано багато жертв бойових дій у Карабасі. Ходу очолив лідер «Айастану», другий президент Вірменії Роберт Кочарян. Політичних виступів під час заходу не було.

    27 вересня у Вірменії буде оголошена хвилина мовчання для вшанування пам’яті жертв 44-денної війни. Хвилина мовчання також пройде в Азербайджані.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Вірменії вшанували пам’ять жертв війни в Нагірному Карабасі (фото)
    У Вірменії вшанували пам’ять жертв війни в Нагірному Карабасі (фото)

    До слова, у Національному зібранні Вірменії парламентарі побилися двічі за день. На лідера опозиційної партії, який критикував дії уряду, напали його супротивники.

    Нагадаємо, у липні в Грузії на засідання парламенту прорвалися опозиційні журналісти і громадські активісти. Після цього сталася бійка і засідання парламенту було зірвано.

    Теги: Вірменія активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Вірменії вшанували пам’ять жертв війни в Нагірному Карабасі (фото)