У Вірменії вшанували пам’ять жертв війни в Нагірному Карабасі (фото)

В Єревані організували ходу зі смолоскипами та свічками

Учасники ходи пройшли до військового цвинтаря «Ераблур» у передмісті Єревана

В Єревані опозиційний блок «Айастан» організував ходу зі смолоскипами та свічками у пам’ять про жертв минулорічного збройного конфлікту в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Учасники ходи пройшли до військового цвинтаря «Ераблур» у передмісті Єревана, де поховано багато жертв бойових дій у Карабасі. Ходу очолив лідер «Айастану», другий президент Вірменії Роберт Кочарян. Політичних виступів під час заходу не було.

27 вересня у Вірменії буде оголошена хвилина мовчання для вшанування пам’яті жертв 44-денної війни. Хвилина мовчання також пройде в Азербайджані.

До слова, у Національному зібранні Вірменії парламентарі побилися двічі за день. На лідера опозиційної партії, який критикував дії уряду, напали його супротивники.

Нагадаємо, у липні в Грузії на засідання парламенту прорвалися опозиційні журналісти і громадські активісти. Після цього сталася бійка і засідання парламенту було зірвано.