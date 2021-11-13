У Нагірному Карабасі відновилися обстріли – заява Азербайджану

Збройні сили Вірменії відкрили вогонь

Азербайджан повідомив про відновлення обстрілів з боку Вірменії у напрямку Кельбаджарського району. Втрат серед військовослужбовців немає. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Азербайджану.

Зазначається, що збройні сили Вірменії відкрили вогонь з різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та гранатометів по позиціях військових Азербайджану.

Підрозділи азербайджанської армії, зі свого боку, вживають заходів для припинення провокації з боку Вірменії.

«Втрат серед особового складу Азербайджанської Армії немає. Оперативна ситуація контролюється нашими підрозділами», – пише пресслужба.

Нагадаємо, у липні бойові дії відновились на вірменсько-азербайджанському кордоні.

У червні Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими. Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів в Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.

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