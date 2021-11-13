У Нагірному Карабасі відновилися обстріли – заява Азербайджану
Збройні сили Вірменії відкрили вогонь
Азербайджан повідомив про відновлення обстрілів з боку Вірменії у напрямку Кельбаджарського району. Втрат серед військовослужбовців немає. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Азербайджану.
Зазначається, що збройні сили Вірменії відкрили вогонь з різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та гранатометів по позиціях військових Азербайджану.
Підрозділи азербайджанської армії, зі свого боку, вживають заходів для припинення провокації з боку Вірменії.
«Втрат серед особового складу Азербайджанської Армії немає. Оперативна ситуація контролюється нашими підрозділами», – пише пресслужба.
Нагадаємо, у липні бойові дії відновились на вірменсько-азербайджанському кордоні.
У червні Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими. Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів в Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.