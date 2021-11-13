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    У Нагірному Карабасі відновилися обстріли – заява Азербайджану

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    Втрат серед особового складу азербайджанців немає - У Нагірному Карабасі відновилися обстріли – заява Азербайджану
    Втрат серед особового складу азербайджанців немає
    Фото: АР

    Збройні сили Вірменії відкрили вогонь

    Азербайджан повідомив про відновлення обстрілів з боку Вірменії у напрямку Кельбаджарського району. Втрат серед військовослужбовців немає. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Азербайджану.

    Зазначається, що збройні сили Вірменії відкрили вогонь з різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та гранатометів по позиціях військових Азербайджану.

    Підрозділи азербайджанської армії, зі свого боку, вживають заходів для припинення провокації з боку Вірменії.

    «Втрат серед особового складу Азербайджанської Армії немає. Оперативна ситуація контролюється нашими підрозділами», – пише пресслужба.

    Нагадаємо, у липні бойові дії відновились на вірменсько-азербайджанському кордоні.

    У червні Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими. Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів в Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.

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    Теги: обстріл Азербайджан Вірменія
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    У Нагірному Карабасі відновилися обстріли – заява Азербайджану