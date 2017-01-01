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    Влада Непалу заборонила сходити на Еверест самому

    Альпіністів зобов'язали наймати щонайменше одного провідника
    Влада Непалу заборонила альпіністам поодинці здійснювати сходження на гори, що знаходяться на території держави, в тому числі на Еверест. Про це повідомляє AFP. Альпіністів, які не хочуть здійснювати сходження в команді, зобов'язали наймати щонайменше одного провідника. Заборона також поширюється на незрячих альпіністів та людей з більш ніж двома
    • Сьогодні, 14:48
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    Альпіністів зобов'язали наймати щонайменше одного провідника

    Влада Непалу заборонила альпіністам поодинці здійснювати сходження на гори, що знаходяться на території держави, в тому числі на Еверест. Про це повідомляє AFP.

    Альпіністів, які не хочуть здійснювати сходження в команді, зобов'язали наймати щонайменше одного провідника. Заборона також поширюється на незрячих альпіністів та людей з більш ніж двома ампутованими кінцівками.

    Цей захід необхідний, щоб знизити кількість інцидентів, що стаються з альпіністами при сходженні.

    Першою людиною, яка підкорила Еверест з двома ампутованими ногами став новозеландець Марк Інгліс, він зробив це в 2006 році. Першою незрячою людиною, яка підкорила вершину, став американець Ерік Вайхенмайер.

    У Непалі є 14 гірських піків, висота яких перевищує позначку в 8 тисяч метрів. Висота Евересту — 8848 метрів.

    Нагадаємо, українка Тетяна Яловчак виконала програму «7 вершин» та стала першою жінкою з України, яка підкорила найвищі точки усіх континентів планети.

    Джерело: Громадське

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