Влада Непалу заборонила сходити на Еверест самому

Альпіністів зобов'язали наймати щонайменше одного провідника

Влада Непалу заборонила альпіністам поодинці здійснювати сходження на гори, що знаходяться на території держави, в тому числі на Еверест. Про це повідомляє AFP. Альпіністів, які не хочуть здійснювати сходження в команді, зобов'язали наймати щонайменше одного провідника. Заборона також поширюється на незрячих альпіністів та людей з більш ніж двома



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Альпіністів зобов'язали наймати щонайменше одного провідника

Влада Непалу заборонила альпіністам поодинці здійснювати сходження на гори, що знаходяться на території держави, в тому числі на Еверест. Про це повідомляє AFP.

Альпіністів, які не хочуть здійснювати сходження в команді, зобов'язали наймати щонайменше одного провідника. Заборона також поширюється на незрячих альпіністів та людей з більш ніж двома ампутованими кінцівками.

Цей захід необхідний, щоб знизити кількість інцидентів, що стаються з альпіністами при сходженні.

Першою людиною, яка підкорила Еверест з двома ампутованими ногами став новозеландець Марк Інгліс, він зробив це в 2006 році. Першою незрячою людиною, яка підкорила вершину, став американець Ерік Вайхенмайер.

У Непалі є 14 гірських піків, висота яких перевищує позначку в 8 тисяч метрів. Висота Евересту — 8848 метрів.

Нагадаємо, українка Тетяна Яловчак виконала програму «7 вершин» та стала першою жінкою з України, яка підкорила найвищі точки усіх континентів планети.

Джерело: Громадське