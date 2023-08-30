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Польща визначилася з термінами безкоштовного житла для українців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Польща визначилася з термінами безкоштовного житла для українців
Переселенці мають можливість безкоштовно проживати в готелі або польській сім'ї
фото: Vesti

У сусідній країні продовжили виплату компенсації за проживання українських переселенців

Більшість українських біженців обирають Польщу як тимчасовий притулок, і нещодавно влада сусідньої країни продовжила терміни дії програми компенсації «40+». Вона розрахована на допомогу постраждалим від повномасштабного вторгнення, і тепер доступна до 4 березня 2024 року, пише Yavp.

У рамках дії програми уряд сплачує компенсацію громадянам, які надають житло українським біженцям.

Орендарі чи власники житла можуть претендувати на компенсацію у 40 злотих (близько 9 євро) на день – ця сума покриває витрати на проживання та харчування. Наприклад, у разі розміщення у своєму будинку жінки з двома дітьми, його власник отримає за місяць 3600 злотих (близько 805 євро).

Крім цього, українські переселенці мають можливість безкоштовно проживати в готелі або польській сім'ї протягом 120 днів максимум. Громадяни, які належать до соціально незахищених груп, можуть отримати безплатне житло безстроково.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський затвердив зміни зразка заяви для оформлення компенсації за програмою «40+». В ухвалі йдеться, що право на отримання коштів продовжено до 4 березня наступного року.

Нагадаємо, восени у польських школах значно скоротиться число дітей з України. Багато біженців планували повернутися в Україну після закінчення навчального року і хотіли, щоб їхні діти з вересня могли повернутися до українських шкіл. На початку 2023 року в Польщі налічувалося 955 тисяч українців зі статусом Pesel Ukr, а зараз їх менше, за деякими оцінками – на 15-20%.

Також ми писали, що українці почали масово виїжджати із Польщі у пошуках прибутковіших робіт і кращих умов праці. Відтак, знайти працівників з України для власників польських бізнесів стає все важче. На заводах, у готелях та на будівництві, до нещодавна, окрім поляків, найчастіше працювали громадяни України. Однак з кожним місяцем стає все більше іммігрантів із далеких країн. Зокрема з Філіппін, Індонезії, Кенії та Тунісу.

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Теги: Польща біженці

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