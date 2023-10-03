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Влада російського Шебекіно заявила про «прильоти» по підприємству

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада російського Шебекіно заявила про «прильоти» по підприємству
Завод «Монокристал» у Шебекіно зазнає обстрілів не вперше
фото ілюстративне

У місті частково перекрито рух транспорту

Сьогодні зранку, 3 жовтня, влада російського міста Шебекіно у Бєлгородській області РФ повідомила про «прильоти» по одному з підприємств. Про це заявив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.

«Під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно. Постраждалих немає. Снаряди лягли на територію промислової зони. Оперативні служби уточнюють наслідки землі», – написав Гладков.

Як повідомляють очевидці, в місті частково перекрито рух транспорту. Також в мережі пишуть, що близько семи «прильотів» відбулося по заводу «Монокристал» Він є одним із найбільших світових виробників синтетичного сапфіру, який використовується зокрема й в електроніці.

Нагадаємо, 30 вересня над російським Білгородом і Білгородським районом нібито працювала ППО і збила «повітряні цілі. Очевидці повідомляли про 12-15 ракет, які вилетіли та вибухнули в небі.

Наприкінці травня пропагандистські ЗМІ заявляли, що завод «Монокристал» у Шебекіно обстріляли, унаслідок чого спалахнула пожежа. Імовірно, на ньому були армійські паливозаправники.

Уже 26 червня російські медіа повідомили про нову атаку на підприємство. Цього разу через збиття безпілотника загорівся трансформатор, який вдалося швидко потушити. Проте у всіх повідомленнях росіяни підкреслюють, що завод «Монокристал» є виробником скла для американської компанії Apple.

 

Теги: обстріл місто Білгород завод

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