Обстріл Києва: Кличко повідомив про наслідки в одному із районів столиці

Медики госпіталізують 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес

Унаслідок атаки росіян по Києву у ніч проти 21 вересня, у Шевченківському районі столиці було вибито вікна в гуртожитку, медики госпіталізували дівчину. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«У Шевченківському районі, де, внаслідок падіння уламків, була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізують 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням ДСНС, у Шевченківському районі столиці в адміністративній будівлі пошкоджено віконні блоки з 1 по 7 поверхи.

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Загоряння та потерпілих немає. На місці подій працювали 55 рятувальників та 10 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Як повідомлялося, у ніч проти 21 вересня ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва. Внаслідок збиття ворожих ракет, сталося падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах. В Шевченківському р-ні є пошкодили газової труби, попередньо без загоряння. У Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі.

Як повідомлялося, у ніч на 21 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У деяких районах зникло світло та вода. Так, було чутно щонайменше чотири вибухи. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО.