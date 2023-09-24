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РФ дедалі частіше атакує дронами багатолюдні місця в одній із областей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ дедалі частіше атакує дронами багатолюдні місця в одній із областей
Фото: Smart Encyclopedia

Окупанти посили обстріли по скупченнях цивільних на Херсонщині

Російські загарбники дедалі частіше гатять із безпілотників по скупченнях цивільних у Херсонській області. Про це повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За словами посадовиці, на Херсонському напрямку, безпосередньо у прифронтових територіях, ворог активізує повітряний спосіб атак.

«Оскільки контрбатарейно ми вибиваємо артилерійські потужності з лівого берега, вони (росіяни – «Главком») частіше переходять на повітряні атаки, використовуючи авіацію і дрони, не лише ударні», – пояснила Гуменюк.

Очільниця пресцентру Сил оборони уточнила, що окупанти, окрім ударних, використовують ще FPV-дрони й такі, що можуть нести осколкові боєприпаси. Снаряди окупанти скидають у місця скупчення людей, де видається гуманітарна допомога, де збираються гуманітарні штаби, або коли люди просто йдуть додому з роботи.

Нагадаємо, що 21 вересня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Понятівка на Херсонщині загинув 58-річний чоловік. Також росіяни вкотре вдарили з авіації по Бериславському району. Окупанти випустили керовані авіабомби по с. Львове, влучили у приватні будинки. 63-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Унаслідок обстрілів Білозерки загинув 49-річний чоловік, дві жінки – поранені.

До слова, триває 578-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.

Теги: Херсонщина обстріл окупанти безпілотник

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