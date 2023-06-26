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Російський завод у Шебекіно досі виробляє матеріали для Apple? Чи кажуть правду пропагандисти

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Російський завод у Шебекіно досі виробляє матеріали для Apple? Чи кажуть правду пропагандисти
«Монокристал» один із основних світових виробників штучного корунду (сапфіру) для оптоелектронної промисловості, зокрема смартфонів та годинників Apple
фото з відкритих джерел

До повномасштабного вторгнення понад 98% продукції підприємства країни-агресорки йшло саме на експорт

Російський завод «Монокристал», який є одним із лідерів по виробництву складових скла для Apple Watch, продовжує постачати матеріали західним компаніям. Про це стверджують російські видання.

Наприкінці минулого місяця пропагандистські ЗМІ заявляли, що завод «Монокристал» у Шебекіно обстріляли, унаслідок чого спалахнула пожежа. Імовірно, на ньому були армійські паливозаправники.

Уже сьогодні, 26 червня, російські медіа повідомили про нову атаку на підприємство. Цього разу через збиття безпілотника загорівся трансформатор, який вдалося швидко потушити. Проте у всіх повідомленнях росіяни підкреслюють, що завод «Монокристал» є виробником скла для американської компанії Apple.

Завод «Монокристал» у Шебекіно Бєлгородської області
Завод «Монокристал» у Шебекіно Бєлгородської області
фото з відкритих джерел

Підприємство хімічної промисловості країни-агресорки вважалося одним із з найкращих виробників сапфірових підкладок для світлодіодів (освітлювальні прилади). Також «Монокристал» один із основних світових виробників штучного корунду (сапфіру) для оптоелектронної промисловості, зокрема смартфонів та годинників Apple.

Цікаво, що до повномасштабного вторгнення понад 98% продукції заводу йшло саме на експорт. Зауважимо, останні підтверджені дані щодо співпраці російського виробника з Apple були у 2015 році.

У березні минулого року міністерство промисловості й торгівлі країни-агресорки заявило, що обмежень поставок штучних сапфірів не планують. Проте яка ситуація наразі – невідомо. 

Водночас в Apple минулого року повідомили, що відрізають Росію від своїх товарів і сервісів.

Раніше повідомлялося, що у Шебекіно горів завод із виробництва штучних сапфірів.

Теги: росія експорт завод Apple росіяни

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