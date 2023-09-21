Росія атакувала ракетами із 10 літаків: Залужний повідомив деталі нічного обстрілу

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил

У ніч проти 21 вересня російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.

«Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.

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До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби», – написав Залужний.

Головнокомандувач також додав, що о 6.00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

Також речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону зазначив, що російська армія сьогодні атакувала Україну десятками ракет. До нападу залучили десять літаків Ту-95мс.

«Десятки ракет сьогодні атакували нашу територію зі стратегічної авіації. Близько 10 літаків Ту-95мс завдали цього удару в кілька хвиль. З різних напрямків рухалися ракети. В багатьох областях працювала ППО», – сказав він.

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Він додав, що варто дочекатися остаточного підрахунку, коли буде відомо скільки всього ракет було збито.

Триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Із початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.