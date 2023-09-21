Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала ракетами із 10 літаків: Залужний повідомив деталі нічного обстрілу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія атакувала ракетами із 10 літаків: Залужний повідомив деталі нічного обстрілу
Валерій Залужний: «Ракети запускали у декілька хвиль»
фото з відкритих джерел

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил

У ніч проти 21 вересня російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.

«Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби», – написав Залужний.

Головнокомандувач також додав, що о 6.00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

Також речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону зазначив, що російська армія сьогодні атакувала Україну десятками ракет. До нападу залучили десять літаків Ту-95мс.

«Десятки ракет сьогодні атакували нашу територію зі стратегічної авіації. Близько 10 літаків Ту-95мс завдали цього удару в кілька хвиль. З різних напрямків рухалися ракети. В багатьох областях працювала ППО», – сказав він.

Він додав, що варто дочекатися остаточного підрахунку, коли буде відомо скільки всього ракет було збито.

Триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Із початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. 

Читайте також: Російська атака у День миру: на Львівщині й у Рівному є влучання, у Черкасах зруйновано готель
Теги: окупанти армія війна обстріл Валерій Залужний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чергове мовчазне відеозвернення Кирила Буданова в День Головного управління розвідки минулого тижня здійняло шторм у соціальних мережах
Чи перейде війна на територію РФ?
14 вересня, 09:07
Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни
Ракетний удар по Києву: прокуратура розпочала досудове розслідування (фото)
30 серпня, 09:50
Сьогодні ввечері загарбники вбили трьох людей на Донеччині
Росіяни гатили артилерією по Донеччині: є жертви та поранені (фото)
22 серпня, 22:43
Офіційно. Норвегія надасть Україні винищувачі F-16
Офіційно. Норвегія надасть Україні винищувачі F-16
24 серпня, 19:45
Голова партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв (ліворуч) та його син Ілля (праворуч)
Окупація – сімейна справа. Експрезидент РФ Медведєв працевлаштував свого сина
7 вересня, 16:19
Михайло звільняв Харківщину та Донеччину
Захищав Україну попри інвалідність та поранення. Згадаймо Михайла Реуцького
8 вересня, 09:00
Ігор Кастюкевич допомагав коригувати ракетний удар по Херсону
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
14 вересня, 11:52
США спільно з Литвою здійснили кібероперацію, пов'язану з російськими хакерами
США спільно з Литвою здійснили кібероперацію, пов'язану з російськими хакерами
14 вересня, 05:51
Успішні атаки на флот РФ свідчать про розгортання українського «морського фронту»
Україна відновлює контроль у Чорному морі, і може розблокувати порти для всіх видів продукції – експерт
16 вересня, 12:52

Події в Україні

Під Києвом російська ракета влучила в завод Pepsi (фото)
Під Києвом російська ракета влучила в завод Pepsi (фото)
Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму
Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму
Росія атакувала ракетами із 10 літаків: Залужний повідомив деталі нічного обстрілу
Росія атакувала ракетами із 10 літаків: Залужний повідомив деталі нічного обстрілу
Черкаси: з-під завалів врятовано одну особу (відео)
Черкаси: з-під завалів врятовано одну особу (відео)
У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру
У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру
Російська атака у День миру: на Львівщині й у Рівному є влучання, у Черкасах зруйновано готель
Російська атака у День миру: на Львівщині й у Рівному є влучання, у Черкасах зруйновано готель

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
26K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
19K
Контрнаступ: провал чи успіх?
7928
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету
7912
Вибухи гримлять на Хмельниччині
7221
Канада взялась регулювати основну проблему біженців

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту