Головна Київ Новини
search button user button menu button

Закуповуються пересувні котельні та генератори: Кличко повідомив, як столиця готується до зими

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Закуповуються пересувні котельні та генератори: Кличко повідомив, як столиця готується до зими
Мер повідомив, що в Києві вже розроблено алгоритм оперативного підключення альтернативних джерел для постачання тепла, щоб не було зволікань у разі надзвичайної ситуації
фото: Віталій Кличко/Facebook

Віталій Кличко: «Місто формує арсенал альтернативних джерел живлення на тих об’єктах, де дозволяє потужність»   

Через постійні атаки ворога на інфраструктуру, Київ готується до складної зими. Тому максимальну увагу приділяє підвищенню надійності обладнання та накопиченню альтернативних джерел живлення на випадок надзвичайних ситуацій. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише пресслужба КМДА.

«Наше завдання – щоб у киян було тепло і всі сервіси працювали ефективно. Ми вже усунули близько 2,5 тисячі пошкоджень трубопроводів, здійснили заходи для підвищення надійності роботи обладнання – технічну діагностику котлів, заміну окремого обладнання.

Цього року, окрім планових ремонтних робіт, додалися роботи з відновлення зруйнованої чи пошкодженої інфраструктури. Адже внаслідок ворожих ракетних ударів минулої зими було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду. Ми виділили цього року з місцевого бюджету понад 1 млрд грн.», – повідомив Кличко.

Мер міста уточнив, що Київ продовжує закуповувати пересувні котельні та інші альтернативні джерела тепло- та електропостачання.

«Місто формує арсенал альтернативних джерел живлення на тих об’єктах, де дозволяє потужність. Наприклад, понад дві третини котелень «Київтеплоенерго» забезпечило генераторами, тому в разі вимкнення світла вони продовжуватимуть працювати і давати тепло будинкам, що до них підключені», – наголосив Кличко.

Мер повідомив, що в Києві вже розроблено алгоритм оперативного підключення альтернативних джерел для постачання тепла, щоб не було зволікань у разі надзвичайної ситуації.

Відповідно до протоколу засідання Ради оборони міста, керівники теплопостачальних підприємств і організацій, незалежно від форм власності, повинні забезпечити готовність підключення систем теплопостачання в закладах охорони здоров’я та освіти, у закладах культури, фізичної культури і спорту. А також у соціально-медичних установах за заявками їхніх керівників.

«На столицю й Україну чекає ще одна складна зима. Бо ворог знову намагатиметься зруйнувати критичну інфраструктуру та залишити нас без світла, тепла та води. Місто готується. І готовими мають бути мешканці. Як і минулої зими, в кожній оселі повинен бути запас їжі, води, прилади електроживлення, теплий одяг. Комунальні служби столиці працюватимуть у посиленому режимі і робитимуть все можливе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними сервісами», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, СБУ підозрює ексочільника «Київводоканалу» в масштабному розкраданні бюджетних коштів.

Теги: Віталій Кличко опалення Київтеплоенерго місто ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти накрили вогнем лікарню на Чернігівщині
Окупанти накрили вогнем лікарню на Чернігівщині
29 серпня, 19:25
Росія накрила вогнем Херсонщину, є загиблі
Росія накрила вогнем Херсонщину, є загиблі
1 вересня, 14:19
Українські війська продовжують тиснути на противника південніше Бахмута
ЗСУ просунулися південніше звільненого Роботиного у Запорізькій області – Генштаб
6 вересня, 09:07
Кількість загиблих внаслідок повені в Лівії перевищила 8 тисяч людей
Кількість загиблих внаслідок повені в Лівії перевищила 8 тисяч людей
14 вересня, 05:55
Історія про військового, на якого ніхто не чекає вдома, розійшлася мережею
Поїхала в санаторій за годину до повернення чоловіка з фронту: навіщо росіяни вигадали цей фейк
16 вересня, 15:59
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
Сили оборони мають успіх у районах Кліщіївки та Роботиного – Генштаб
10 вересня, 19:17
Британська розвідка повідомила, що Токмак може стати центром другої лінії оборони росіян
Росіяни посилили оборону одного з міст на півдні: деталі британської розвідки
17 вересня, 10:40
Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень
Окупанти намагаються відбити втрачену Андріївку – Генштаб
17 вересня, 19:37
Згоріла внаслідок обстрілу РФ автівка
Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби
24 вересня, 18:04

Новини

Закуповуються пересувні котельні та генератори: Кличко повідомив, як столиця готується до зими
Закуповуються пересувні котельні та генератори: Кличко повідомив, як столиця готується до зими
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
СБУ підозрює ексочільника «Київводоканалу» в масштабному розкраданні бюджетних коштів
СБУ підозрює ексочільника «Київводоканалу» в масштабному розкраданні бюджетних коштів
Подружжя з Києва продавало військовим безкоштовні автівки з-за кордону
Подружжя з Києва продавало військовим безкоштовні автівки з-за кордону
У Києві обмежать рух на Кільцевій дорозі
У Києві обмежать рух на Кільцевій дорозі
Що можна купити у Києві за $4,5 млн: вражаючі фото квартири на Печерську
Що можна купити у Києві за $4,5 млн: вражаючі фото квартири на Печерську

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Бився головою об капот машини. Начальника райвідділу поліції визнано винним у п’яній їзді
94K
Що не так з реакцією українців на обстріл Одеси
37K
Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ
19K
Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
17K
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)
15K
20% податків для ФОПів. Чому бізнес у шоці і що каже автор ідеї Гетманцев

Новини

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту