Володимир Кличко виступив з заявою про заворушення в США



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Володимир Кличко виступив з заявою про заворушення в США

Володимир Кличко виступив проти расизму

Легендарний український суперчемпіон Володимир Кличко різко засудив вчинок американського поліцейського Дерека Шовіна, який призвів до смерті Джорджа Флойда.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

«Дорогі друзі, я хочу виступити проти расизму. Спорт багатонаціональний. Особливо в єдиноборствах у вас є повага до суперника в незалежності від того, хто він і звідки. Всі ми однієї раси. Людської раси. У нас є реальні проблеми: пандемія, зміна клімату і різні життєві неприємності. Колір шкіри, стать та сексуальна орієнтація — це просто ті речі, які роблять нас людьми. У мене була чудова можливість поспілкуватися з Мохаммедом Алі. І я ніколи не забуду, що він говорив Ерні Терреллу під час їхнього бою, тому що Ерні не хотів називати імені Алі: „Як мене звати?“ Ми повинні висловлюватися за невинних, за людей, чиї голоси не чують. Я — Джордж Флойд», — заявив Кличко-молодший у зверненні.

За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку із загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Напередодні ввечері мер Міннеаполіса заявив про введення на вихідні комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією.

Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

До слова, перед Білим домом почалися зіткнення.

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