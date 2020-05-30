Протести через вбивство Флойда: у Портленді запровадили надзвичайний стан



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Заворушення у Портленді

У місті діятиме комендантська година з 20:00 суботи 30 травня, до 6 ранку неділі, 31 травня

В американському Портленді запровадили надзвичайний стан й комендантську годину через масові акції протесту, які охопили місто після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні його поліцейськими.

Про це повідомив у Twitter мер Портленда Тед Вілер.

«Я офіційно оголосив надзвичайний стан. Комендантська година починається негайно й триватиме до шостої години ранку», – зазначив він.

Таким чином, у місті діятиме комендантська година з 20:00 суботи 30 травня, до 6 ранку неділі, 31 травня.

Як повідомлялося, протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку із загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Напередодні ввечері мер Міннеаполіса заявив про введення на вихідні комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

До слова, перед Білим домом почалися зіткнення.