У Вашингтоні впровадили комендантську годину

Можливість ввести комендантську годину розглядає і мер Нью-Йорка

Мер Вашингтона Мюрієл Баузер оголосила у понеділок про впровадження в американській столиці комендантської години, повідомляє CNN.

Комендантська година розпочнеться о 19:00 за місцевим часом в понеділок. Вона діятиме два дні.

Також можливість ввести комендантську годину розглядає і мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

«Ми повинні вивчити цю можливість», — заявив він у понеділок журналістам, зазначивши, що разом з губернатором штату Нью-Йорк обговорить цей варіант у найближчі години.

Ці заходи влада міст вживає у відповідь на безперервні заворушення.

Mayor Bowser is ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 11:00 p.m. on Sunday, May 31, until 6:00 a.m. on Monday, June 1. She has also activated the DC National Guard to support the Metropolitan Police Department.