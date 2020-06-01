У Вашингтоні впровадили комендантську годину



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Комендантська година у Вашингтоні діятиме два дні

Можливість ввести комендантську годину розглядає і мер Нью-Йорка

Мер Вашингтона Мюрієл Баузер оголосила у понеділок про впровадження в американській столиці комендантської години, повідомляє CNN.

Комендантська година розпочнеться о 19:00 за місцевим часом в понеділок. Вона діятиме два дні.

Також можливість ввести комендантську годину розглядає і мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

«Ми повинні вивчити цю можливість», — заявив він у понеділок журналістам, зазначивши, що разом з губернатором штату Нью-Йорк обговорить цей варіант у найближчі години.

Ці заходи влада міст вживає у відповідь на безперервні заворушення.

Mayor Bowser is ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 11:00 p.m. on Sunday, May 31, until 6:00 a.m. on Monday, June 1. She has also activated the DC National Guard to support the Metropolitan Police Department. — Mayor Muriel Bowser #StayHomeDC Lite (@MayorBowser) May 31, 2020





За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку із загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Напередодні ввечері мер Міннеаполіса заявив про введення на вихідні комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією.

Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

До слова, перед Білим домом почалися зіткнення.

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