Вдова Кобі Браянта засудила хвилю мародерства, яка накрила США на фоні акцій протесту



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«Не використовуйте невинні життя як привід для грабежу. Будьте прикладом змін, які хочете побачити»

Ванесса Брайант на тлі протестів в США опублікувала в Instagram фотографію свого покійного чоловіка Кобі Браянта в футболці «Я не можу дихати».

Масові акції протесут почалися в країні після трагічної загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. Після затримання один з офіцерів поліції притиснув шию чоловіка до асфальту і утримував близько шести хвилин, незважаючи на благання того відпустити, тому що він не може дихати.

«Мій чоловік носив цю майку кілька років тому, і ось ми повернулися до того ж самому. «Я не можу дихати». Життя така крихке. Життя таке непередбачуване. Життя надто коротке. Давайте ділитися всі тим хорошим, що у нас є. Позбавтеся від ненависті. Навчіться повазі і любові вдома і в школі. Даруйте любов. Боріться за зміни. Не використовуйте невинні життя як привід для грабежу. Будьте прикладом змін, які хочете побачити», - написала Ванесса під знімком.

Як відомо, у десятках міст США проходять вуличні акції протесту, які почалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в ході арешту поліцейськими.

Влада обіцяла, що буде розглядати зіткнення з поліцією або погрози на адресу правоохоронців як тероризм.