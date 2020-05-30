Трамп заявив, що протести під Білим домом не стосуються пам’яті Джорджа Флойда



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«Професійно керовані так звані протестувальники біля Білого дому не мали стосунку до пам’яті Джорджа Флойда» - Трамп

Протягом ночі біля Білого дому тривали протести через загибель афроамериканця у місті Міннеаполіс

Президент Дональд Трамп заявив, що протести в парку Лафаєт перед Білим домом ввечері у п’ятницю «мало стосуються пам’яті Джорджа Флойда», додавши, що демонстранти « були там, просто щоб заподіяти шкоду».

Про це Трамп написав у Twitter.

«Професійно керовані так звані протестувальники біля Білого дому не мали стосунку до пам’яті Джорджа Флойда. Вони просто були там, щоб заподіяти шкоду», – йдеться у дописі.

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

Як повідомлялося, протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку із загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Напередодні ввечері мер Міннеаполіса заявив про введення на вихідні комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

До слова, перед Білим домом почалися зіткнення.

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