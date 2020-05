Трамп заявив, що протести під Білим домом не стосуються пам’яті Джорджа Флойда

Протягом ночі біля Білого дому тривали протести через загибель афроамериканця у місті Міннеаполіс

Президент Дональд Трамп заявив, що протести в парку Лафаєт перед Білим домом ввечері у п’ятницю «мало стосуються пам’яті Джорджа Флойда», додавши, що демонстранти « були там, просто щоб заподіяти шкоду».

Про це Трамп написав у Twitter.

«Професійно керовані так звані протестувальники біля Білого дому не мали стосунку до пам’яті Джорджа Флойда. Вони просто були там, щоб заподіяти шкоду», – йдеться у дописі.

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE???