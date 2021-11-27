Ізраїльські вчені знайшли спосіб знищити коронавірус за дві секунди

Вчені заявили, що особливі форми випромінювання можуть знищити коронавірус за лічені секунди

Застосування міліметрових хвиль дозволяє знищити 99% коронавірусу і поліовірусу на поверхнях за дві секунди, з'ясували вчені з Аріельського університету в Ізраїлі. Результати дослідження опубліковані в журналі Environmental Chemistry Letters.

Команда експертів вивчила вплив радіохвиль довжиною від одного до десяти міліметрів на інфекцію і виявили, що радіація дозволяє знищити патогени за дві секунди.

«Цей тип випромінювання працює у режимі міліметрових хвиль, що означає, що вони мають довжину хвилі близько трьох міліметрів. Просто для порівняння: випромінювання мобільного телефону має довжину хвилі близько 30 см, а випромінювання мікрохвилі – близько 12 см», – пояснив співавтор дослідження, професор Моше Ейнат у коментарі Jerusalem Post.

Відзначається, що міліметрові хвилі широко застосовуються у медицині, зокрема для боротьби з раковими клітинами. Їх також використовують для бездротової передачі енергії.

Вчені звернули увагу, що такі хвилі здатні підвищувати температуру, що дозволяє вбивати вірусні частинки. При цьому новий метод годиться для застосування на різних делікатних поверхнях – наприклад, на обладнанні та іншій техніці.

Автори дослідження сумніваються, що цей спосіб можна застосовувати для боротьби з інфекцією у тілі людини, але в той же час відзначають, що він діє набагато швидше: всього за дві секунди знищується 99,8% вірусних частинок.

«Інші методи, що використовуються у даний час для цієї мети, такі як УФ-випромінювання, займають хвилини, а іноді і цілу годину, і, крім того, вони можуть бути токсичними для людини, що робить процес дезінфекції дуже непрактичним», – пояснив керівник дослідження доктор Габі Гарлітц.

Вчені випробували нову технологію на поліовірусі, і домоглися аналогічної із коронавірусом ефективності.

До слова, 23 листопада Ізраїль почав Covid-вакцинацію дітей від п’яти років.

Як повідомлялося, в Ізраїлі у 11-річного хлопчика виявили нову мутацію коронавірусу.

Також Ізраїль запроваджує обмеження на рейси із семи африканських країн через новий небезпечний варіант коронавірусу.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Напередодні стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».

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