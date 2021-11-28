Ізраїль закривається на два тижні через новий штам коронавірусу

Найближчі два тижні іноземці не зможуть відвідати Ізраїль

В Ізраїлі в суботу ввечері затвердили нові обмеження, щоб запобігти поширенню ковід-варіанту Omicron. Про це повідомляє Times of Israel.

Нові правила, які набувають чинності в ніч на неділю, забороняють іноземним громадянам в’їзд до Ізраїлю на 14 днів, якщо вони не отримають спеціальний дозвіл від урядової комісії.

Ізраїль знову відкрив для іноземного туризму на початку листопада, вперше з початку пандемії.

У суботу ввечері міністри також розширили обов’язковий карантин для вакцинованих ізраїльтян, які прибувають з-за кордону, і дали дозвіл агентству безпеки відновити відстеження інфікованих людей.

Крім того, ізраїльтянам, які повертаються з "червоних" країн, доведеться перебувати на карантині у визначених державних готелях, поки вони не отримають негативний результат тесту на вірус.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю підтвердило один випадок варіанту Omicron в суботу та повідомило про сім підозр нового штаму.

Нагадаємо, опубліковано перше зображення «Омікрон»-штаму. А раніше ВООЗ дала назву новому штаму коронавірусу.

Також влада ПАР відреагувала на обмеження через «Омікрон».

Як відомо, вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».

Крім того, через новий штам у США рекомендують вакцинуватися всім особам від п'яти років.

Як повідомлялося, експерти сказали, чи треба панікувати через новий штам Covid-19.

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