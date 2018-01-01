Вперше за 100 років закрились двері храму Гробу Господнього в Єрусалимі
- Сьогодні, 10:16
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Церковники вирішили оголосити страйк
Головна християнська святиня - храм Гробу Господнього в Єрусалимі закрив свої двері через страйк. Церква протестує проти змін у податковому законодавстві Ізраїлю і нового закону, який дозволить державі вилучати землю у церкви. Про це повідомляє видання ВВС.
Представники католицької та греко-православної громад та Вірменської апостольської церкви у спільній заяві оголосили про закриття дверей храму.
Щорічно храм Гробу Господнього, де за легендою поховали Ісуса Христа, відвідують сотні тисяч паломників і туристи зі всього світу.
Відзначимо, це перший випадок з 1900 року, коли двері храму закрилися через політичні причини.