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    Вперше за 100 років закрились двері храму Гробу Господнього в Єрусалимі

    Церковники вирішили оголосити страйк
    Головна християнська святиня - храм Гробу Господнього в Єрусалимі закрив свої двері через страйк. Церква протестує проти змін у податковому законодавстві Ізраїлю і нового закону, який дозволить державі вилучати землю у церкви. Про це повідомляє видання ВВС. Представники католицької та греко-православної громад та Вірменської апостольської церкви у
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    Церковники вирішили оголосити страйк

    Головна християнська святиня - храм Гробу Господнього в Єрусалимі закрив свої двері через страйк. Церква протестує проти змін у податковому законодавстві Ізраїлю і нового закону, який дозволить державі вилучати землю у церкви. Про це повідомляє видання ВВС.

    Представники католицької та греко-православної громад та Вірменської апостольської церкви у спільній заяві оголосили про закриття дверей храму.

    Щорічно храм Гробу Господнього, де за легендою поховали Ісуса Христа, відвідують сотні тисяч паломників і туристи зі всього світу.

    Відзначимо, це перший випадок з 1900 року, коли двері храму закрилися через політичні причини.

    церква Ізраїль закон протест
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