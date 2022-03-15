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    Вже понад 100 тисяч британців готові прийняти українських біженців

    Кожен британець може допомогти біженцю з України - Вже понад 100 тисяч британців готові прийняти українських біженців
    Кожен британець може допомогти біженцю з України
    фото: DW

    Біженці зможуть жити та працювати у Британії до трьох років

    Станом на вечір 15 березня вже понад 100 000 людей та організацій у Великій Британії виявили зацікавленість у забезпеченні житлом українців, які тікають від війни з Росією. Про це оголосив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

    Міністр Майкл Гоув у понеділок оголосив, що британці зможуть прийняти будь-якого українця для проживання у своєму домі мінімум на пів року.

    Біженці зможуть жити та працювати у Британії до трьох років.

    О 9 ранку повідомлялося, що майже 89 тисяч людей підписалися до програми «Дім для України», але ця кількість продовжує стрімко зростати і вже вдень Джонсон оголосив цифру у 100 тисяч.

    «Це фантастично, що понад 100 000 людей та організацій виявили свою зацікавленість у підтримці українців, які тікають від війни. Дякуємо всім по всій країні, хто активізувався, щоб запропонувати свою допомогу», – написав Джонсон у Twitter.

    Раніше британський уряд визначив схему, яка передбачає щомісячну виплату 350 фунтів стерлінгів (ця сума не підлягає оподаткуванню) кожному домогосподарству, де проживає біженець. При цьому від приймаючої сторони не очікується, що вони забезпечать українським біженцям їжу та витрати на проживання, хоче це не заборонено.

    Люди, які бажають запропонувати безкоштовну оренду приміщення у своєму будинку або окремому місці проживання протягом щонайменше шести місяців, пропонується зареєструватися на спеціальному сайті.

    В британському уряді уточнюють – спочатку пріоритет буде надано тим господарствам, які приймають знайомих з України. За словами, Майкла Гоува, такий підхід дозволить якнайшвидше запустити цю схему.

    Втім, потім дійде справа і до біженців, які не мають родинних чи інших зв’язків із Великою Британією.

    Теги: українці Велика Британія біженці Борис Джонсон
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    Вже понад 100 тисяч британців готові прийняти українських біженців