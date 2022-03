Вже понад 100 тисяч британців готові прийняти українських біженців

Станом на вечір 15 березня вже понад 100 000 людей та організацій у Великій Британії виявили зацікавленість у забезпеченні житлом українців, які тікають від війни з Росією. Про це оголосив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Міністр Майкл Гоув у понеділок оголосив, що британці зможуть прийняти будь-якого українця для проживання у своєму домі мінімум на пів року.

Біженці зможуть жити та працювати у Британії до трьох років.

О 9 ранку повідомлялося, що майже 89 тисяч людей підписалися до програми «Дім для України», але ця кількість продовжує стрімко зростати і вже вдень Джонсон оголосив цифру у 100 тисяч.

«Це фантастично, що понад 100 000 людей та організацій виявили свою зацікавленість у підтримці українців, які тікають від війни. Дякуємо всім по всій країні, хто активізувався, щоб запропонувати свою допомогу», – написав Джонсон у Twitter.

