Як Росія розв’яже велику війну? Колишній головний політтехнолог Кремля розкрив таємницю

На думку політтехнолога, формальним приводом для нової військової агресії Кремля може знову стати «захист Донбасу»

Наступна війна, яку розв’яже Російська Федерація, почнеться як звична для цієї країни військова спецоперація «із захисту чогось нікому не потрібного». Таку думку у своєму есе на republic.ru висловив російський політтехнолог та журналіст Гліб Павловський.

«Війну спочатку буде не відрізнити від розвитку звичайних спецоперацій. Це буде рішення про захист чогось нікому не потрібного – чи то потоптаних цінностей, то чи Донбасу», – вважає політтехнолог.

В есе Павловський нагадав, що РФ живе «у війні» протягом останніх 30 років, підігріваючи та провокуючи військові конфлікти на пострадянському просторі, а також беручи безпосередню участь у них.

Політтехнолог вбачає в останніх діях російського військово-політичного керівництва на міжнародній арені ознаки підготовки до нового збройного конфлікту та пошуки приводу для його розв’язання.

«То президент з міністром оборони їдуть на Алтай милуватися видами, а повернувшись, запускають військову кризу, найнебезпечнішу з часів Карибської. То загони «Вагнер» грудьми встають на порятунок президента Малі від підданих. То ще щось, пов'язане з можливістю вбивати», – уточнює Павловський.

Тож, як вважає колишній головний політтехнолог Кремля, вже у найближчі роки Росія втягнеться у нову війну, яка, імовірно, буде більшою за масштабами, від попередніх. Ця війна, на думку Павловського, може стати для Росії «смертельним капканом».

Зазначимо, російський політтехнолог, журналіст та викладач, колишній радянський дисидент Гліб Павловський у 1995 році став співзасновником Фонду ефективної політики, який на початку нульових російські засоби масової інформації назвали найвпливовішою політтехнологічною групою РФ. ЗМІ називали Павловського «головним політтехнологом Кремля», поки у 2012 році він не перейшов до опозиції чинній російській владі.

До слова, після обрання Володимира Зеленського президентом України у 2019 році, Гліб Павловський зазначав, що Коломойському не варто розраховувати на лояльність нового українського президента.

Нагадаємо, колишній помічник президента Росії Владислав Сурков спрогнозував, що протягом майбутнього століття людство переживе декілька воєн, одна з яких, імовірно, буде ядерною.

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