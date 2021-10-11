Буде ядерна війна? Путінський ідеолог війни на Донбасі дав прогноз на наступні 100 років

На думку російського політика, наступні війни точитимуться навколо «американського спадку»

Протягом майбутнього століття людство переживе декілька воєн, одна з яких, імовірно, буде ядерною. Такий прогноз щодо майбутнього світу зробив колишній помічник президента Росії Владислав Сурков у своїй статті для порталу «Актуальні коментарі».

На думку Суркова, військові конфлікти у майбутні 100 років відбуватимуться за «американський спадок», в результаті у світі виникне нова система глобального розподілу панування та підпорядкування.

У той же час експомічник російського лідера зазначив, що самі моделі державного устрою будуть змінюватися повільно і в найближчі роки серйозних змін не зазнають. «Політичні мутації накопичуються повільно, і тільки в кінці століття реформи та революції породять кілька нових видів держав, які розвинуться і зміцніють до початку наступного століття», – передбачив Сурков.

У результаті звичні нині наявні форми політичної організації суспільства будуть витіснені новими, «футуристичними патерами», вважає він. При цьому точний час, коли це станеться, Сурков не вказав.

Зазначимо, Владислава Суркова вважають ідеологом та безпосереднім організатором захоплення Росією Криму та війни на Донбасі. Також про нього відомо, від початку подій 2014 і аж до 2020 року, коли Сурков пішов з посади помічника президента РФ, він безпосередньо курував у російській владі питання, пов’язані із так званими ЛНР та ДНР. У російському політикумі Сурков має репутацію мислителя та візіонера, також він є автором кількох художніх книжок.

Раніше повідомлялося, що конкурент Медведчука Сурков повертається до справ ОРДЛО.

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