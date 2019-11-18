Війна в Сирії: російські найманці вміють лише катувати і вбивати за гроші

Кривавий монстр Франкенштейна рано чи пізно накинеться на свого творця. За все доведеться відповісти

Мовою оригіналу

Сеющие ветер пожнут бурю.

Лента полна ссылками на записи зверских издевательств ихтамнетов над пленными в Сирии. Вооруженное быдло, весело хрюкая на великом и могучем, с шутками-прибаутками сжигает распятого человека с отрезанной головой. На других записях с таким же радостным азартом пытают еще живых пленных.

Эти люди умеют только одно: пытать и убивать за деньги. Ровно тем же самым они будут заниматься и после возвращения в Россию.

Для прежних нанимателей они станут просто отработанным паром, который надо скорее спустить в канализацию. Значит бандитам придется самим добывать себе пропитание. Им останется только грабить, пытать и отрубать головы уже россиянам. Причем чаще тем, кто побогаче, с них больше возьмешь.Таким образом, возможно, они доберутся и до своих нанимателей, их обслуги, жен и детей.

Кровавый монстр Франкенштейна рано или поздно набросится на своего создателя. За все придется ответить.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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