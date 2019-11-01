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    Політтехнолог з команди Зеленського очолив Чернігівську область

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    На парламентських виборах 2019 року Андрій Прокопенко очолював Одеський обласний штаб &laquo;Слуги народу&raquo; - Політтехнолог з команди Зеленського очолив Чернігівську область
    На парламентських виборах 2019 року Андрій Прокопенко очолював Одеський обласний штаб «Слуги народу»

    Кандидатуру Прокопенка раніше погодив Кабмін

    Новим головою Чернігівської обласної державної адміністрації став киянин, 37-річний політтехнолог Андрій Прокопенко.

    Відповідний указ був підписаний президентом 31 жовтня.

    «Призначити Прокопенка Андрія Леонідовича головою Чернігівської обласної державної адміністрації», - йдеться в повідомленні.

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    У той же час Зеленський підписав указ, яким звільнив Наталію Романову від посади в. о. голови Чернігівської ОДА.

    Активу області його представив у п’ятницю, 1 листопада, перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов

    Андрій Прокопенко народився у родині науковців. Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є кандидатом філософських наук. У 2012-2013 роках працював радником віцепрезидента, а згодом очолював один із департаментів російської нафтової компанії ТНК-ВР.
    Андрій Прокопенко співпрацював зі штабом кандидата в Президенти Віктора Ющенка, був активним учасником громадських рухів. За інформацією ЗМІ, він починав свою кар'єру політтехолога у 2005 році в Москві, де був менеджером проєктів на виборах до міської думи.
    У 2015 році політтехнолог очолив компанію «Прокопенко та партнери», яка спеціалізується на управлінні виборчими кампаніями, стратегічних та кризових комунікаціях.
    У тому ж році був обраний депутатом Чернігівської обласної ради 7 скликання за списком партії «Наш край», однак 2016 року склав повноваження.
    У березні 2018 року Прокопенко став заступником голови Чернігівської обласної організації Аграрної партії. На парламентських виборах 2019 року очолював Одеський обласний штаб «Слуги народу».
    Одружений, має доньку і сина.

    Також зазначимо, що сьогодні президент Зеленський представив новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

    Раніше повідомлялося, що уряд погодив призначення п’ятьох голів ОДА

    Так, згідно з повідомленням, уряд погодив призначення:

    • Олексія Чернишова на посаду голови Київської ОДА;
    • Андрія Балоня – на посаду голови Кіровоградської ОДА;
    • Сергія Гайдая – на посаду голови Луганської ОДА;
    • Олексія Кучера – на посаду голови Харківської ОДА;
    • Андрія Прокопенка – на посаду голови Чернігівської ОДА.
     Читайте також: Нова хвиля губернаторів. На кого робить ставку президент?
    Кабмін Чернігівщина Володимир Зеленський президент партія Слуга народу уряд
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