Політтехнолог з команди Зеленського очолив Чернігівську область
Кандидатуру Прокопенка раніше погодив Кабмін
Новим головою Чернігівської обласної державної адміністрації став киянин, 37-річний політтехнолог Андрій Прокопенко.
Відповідний указ був підписаний президентом 31 жовтня.
«Призначити Прокопенка Андрія Леонідовича головою Чернігівської обласної державної адміністрації», - йдеться в повідомленні.
У той же час Зеленський підписав указ, яким звільнив Наталію Романову від посади в. о. голови Чернігівської ОДА.
Активу області його представив у п’ятницю, 1 листопада, перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов
Також зазначимо, що сьогодні президент Зеленський представив новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.
Раніше повідомлялося, що уряд погодив призначення п’ятьох голів ОДА.
Так, згідно з повідомленням, уряд погодив призначення:
- Олексія Чернишова на посаду голови Київської ОДА;
- Андрія Балоня – на посаду голови Кіровоградської ОДА;
- Сергія Гайдая – на посаду голови Луганської ОДА;
- Олексія Кучера – на посаду голови Харківської ОДА;
- Андрія Прокопенка – на посаду голови Чернігівської ОДА.