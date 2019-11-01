Політтехнолог з команди Зеленського очолив Чернігівську область



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На парламентських виборах 2019 року Андрій Прокопенко очолював Одеський обласний штаб «Слуги народу»

Кандидатуру Прокопенка раніше погодив Кабмін

Новим головою Чернігівської обласної державної адміністрації став киянин, 37-річний політтехнолог Андрій Прокопенко.

Відповідний указ був підписаний президентом 31 жовтня.

«Призначити Прокопенка Андрія Леонідовича головою Чернігівської обласної державної адміністрації», - йдеться в повідомленні.

У той же час Зеленський підписав указ, яким звільнив Наталію Романову від посади в. о. голови Чернігівської ОДА.

Активу області його представив у п’ятницю, 1 листопада, перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов

Андрій Прокопенко народився у родині науковців. Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є кандидатом філософських наук. У 2012-2013 роках працював радником віцепрезидента, а згодом очолював один із департаментів російської нафтової компанії ТНК-ВР.

Андрій Прокопенко співпрацював зі штабом кандидата в Президенти Віктора Ющенка, був активним учасником громадських рухів. За інформацією ЗМІ , він починав свою кар'єру політтехолога у 2005 році в Москві, де був менеджером проєктів на виборах до міської думи.

У 2015 році політтехнолог очолив компанію «Прокопенко та партнери», яка спеціалізується на управлінні виборчими кампаніями, стратегічних та кризових комунікаціях.

У тому ж році був обраний депутатом Чернігівської обласної ради 7 скликання за списком партії «Наш край», однак 2016 року склав повноваження.

У березні 2018 року Прокопенко став заступником голови Чернігівської обласної організації Аграрної партії. На парламентських виборах 2019 року очолював Одеський обласний штаб «Слуги народу».

Одружений, має доньку і сина.

Також зазначимо, що сьогодні президент Зеленський представив новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

Раніше повідомлялося, що уряд погодив призначення п’ятьох голів ОДА.

Так, згідно з повідомленням, уряд погодив призначення: