Японець вбивав тих, хто писав про самогубство в Twitter. Його засудили до смерті

З серпня по жовтень 2017 Сіраісі задушив і розчленував вісім жінок від 15 до 26 років

Суд в Токіо засудив до смертної кари через повішення 30-річного Такахіро Сіраісі, якого журналісти прозвали «твіттер-кілером».

Його визнали винним у вбивстві жінок, які ділилися суїцидальними думками в твіттері.

Про це повідомляє The Straits Times.

Сіраісі в минулому працював рекрутером в Кабукіте – токійському «кварталі червоних ліхтарів», який відомий своїми нічними клубами, масажними салонами і лав-готелями. Знайомі описували його як веселого і товариського хлопця, а колишня дівчина називала «делікатною людиною», який «ніколи не злився на жінок».

У Сіраісі були довірчі відносини з батьком, який один жив в місті Дзама в годині їзди від Токіо. У серпні 2017 року молодий чоловік теж переїхав до Дзама. У жовтні того ж року в його квартирі площею 13,5 квадратних метра виявили переносні холодильники з дев'ятьма людськими головами. Вони були засипані наповнювачем для котячого туалету – в спробі замаскувати запах. Також в квартирі знайшли близько 240 кісток. Японська преса назвала квартиру «будинком жахів».

Сіраісі відразу зізнався у вбивствах. Він знаходив в твіттері жінок, які ділилися суїцидальними думками, і говорив їм, що готовий вбити себе разом з ними, або обіцяв, що допоможе їм накласти на себе руки. У нього було кілька акаунтів, в одному з яких він видавав себе за фахівця з повішення.

Потім молодий чоловік запрошував жертв до себе додому, накачував алкоголем і снодійним, ґвалтував і вбивав (деяких він також грабував). З серпня по жовтень 2017 Сіраісі задушив і розчленував вісім жінок від 15 до 26 років. Ще однією його жертвою став 20-річний чоловік - один одного зі зниклих, який розшукував її.

Поліція вийшла на слід Сіраісі після того, як брат іншої жертви отримав доступ до її аккаунту в твіттері і побачив її переписку з молодою людиною. Жінка шукала в твіттері кого-небудь, «хто помре разом з нею». Сіраісі відправив їй повідомлення «Давай помремо разом».

У суді головним предметом суперечок стало питання, чи вбив Сіраісі своїх жертв за їхньою згодою. Звинувачення наполягало, що вони не погоджувалися на вбивство, так як, за словами самого Сіраісі, чинили опір, коли він їх душив. Захист пояснював опір «умовними рефлексами» і стверджував, що згода жертв виражалася в повідомленнях, які вони надсилали молодій людині. Також адвокати наполягали, що він, можливо, перебував у стані обмеженої дієздатності під час вбивств – хоча експертиза визнала його осудним.

Підсудний лінію захисту не підтримував.

«Я неодноразово говорив, що згоден зі звинуваченням і хочу якомога швидше завершити судовий процес, тому що він заподіює біль моєї сім'ї, але це бажання ігнорують», – наводить його слова The Straits Times.

Сіраісі відмовлявся відповідати на запитання адвокатів і підтверджував, що вбивав своїх жертв без їх згоди.

Він пояснював, що зробив перше вбивство, щоб не віддавати 4500 доларів, які він отримав від своєї жертви в борг після знайомства. В подальшому він шукав жінок для задоволення своїх сексуальних бажань, а вбивав їх через страх, що вони заявлять в поліцію про зґвалтування. Бажання накласти на себе руки у Сіраісі ніколи не було – він лише вдавав, щоб зблизитися з жертвами.

Суддя Наокуні Яно прийшов до висновку, що «жодна з жертв не погоджувалася бути убитої».

«Всі злочини були добре сплановані, а образ дій [обвинуваченого] робить їх одними з найзловмисніших вбивств в історії. Це викликало величезний шок і тривогу в суспільстві, де використання соціальних мереж стало звичайним явищем», – додав він.

Сіраісі заявив, що не оскаржуватиме вирок, але не виявив каяття.

«Я шкодую, що убив деяких жертв, з якими я спілкувався довгий час, і хочу вибачитися перед їхніми родинами. Але щодо інших [жертв] я не відчуваю глибокого жалю. Якби мене не заарештували, я б ні про що не шкодував», – цитує його слова The Straits Times.

Ця серія злочинів шокувала багатьох в Японії, де традиційно низький рівень вбивств. Уряд країни посилив підтримку людей з суїцидальними думками через гарячі телефонні лінії і онлайн-консультації. На початку 2018 року Twitter оголосив, що буде блокувати користувачів, які закликають інших до самоушкодження або самогубства (за кілька місяців до цього глава компанії Джек Дорсі назвав японську історію «надзвичайно сумною»).