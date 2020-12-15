Японські науковці показали зразки пилу з поверхні астероїда Рюгу

У капсулі справді виявилися зразки пилу з астероїда Рюгу

Японські науковці відкрили контейнер із капсули, яку тиждень тому скинув космічний апарат «Хаябуса-2». Як повідомляє Агентство аерокосмічних досліджень Японії, науковці відкрили перший контейнер, залишається ще два.

Очікується, що другий контейнер порожній, а третій містить матеріал, які зібрали під поверхнею астероїда.

Також учені брали зразки газу з контейнера й аналіз підтвердив, що цей газ саме з астероїда Рюгу. Це перший у світі зразок газу, який отримали з космосу.

Дослідники хотіли зібрати саме незаймані зразки астероїда, які не змінювалися під упливом космосу, зокрема через випромінювання. Для цього довелося взяти ґрунт із-під поверхні Рюгу.

За словами японських науковців, зразки можуть допомогти нам краще зрозуміти походження життя на Землі та у Сонячній системі.

Астероїд 162173 (Рюгу) розташований за 300 мільйонів кілометрів від Землі. Це навколоземний астероїд найпоширенішого типу С – вони, як вважається, можуть містити елементи ще первісного стану Сонячної системи, протосонячної туманності. Ці елементи захищені від упливу сонячної радіації та інших чинників, а тому мають важливу наукову цінність.

У лютому 2019 року «Хаябуса-2» вперше спустила ровер на поверхню астероїда й зібрала зразки пилу з його поверхні, а у червні того ж року – уперше в історії аеронавтики зібрала зразки з-під його поверхні. Для цього «Хаябуса-2» перед тим ударила по поверхні астероїда, утворивши на ній кратер.

Після півтора року досліджень «Хаябуса-2» розпочала повернення на Землю. У листопаді – на початку грудня 2020 року місія здійснила кілька корекцій курсу. Уранці 5 грудня за київським часом «Хаябуса-2» успішно відділила капсулу зі зразками астероїда Рюгу на відстані 220 тисяч кілометрів від Землі.

Згодом капсула приземлилася в Австралії, а 8 грудня її передали японським науковцям.