HRW звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору в Газі

Ізраїльські військові заперечують застосування зброї, яка містить білий фосфор

Правозахисна організація Human Rights Watch стверджує, що виявила свідчення застосування ізраїльськими військовими білого фосфору під час бомбардування Сектора Гази та Лівану.

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HRW заявила, що їй вдалося отримати та проаналізувати відеозаписи, зняті в Газі та Лівані, на яких, ймовірно, видно вибухи артилерійських снарядів з білим фосфором. Крім того, організація звернула увагу на фотографії, зроблені агенцією AFP у Газі, на яких видно білі смуги в небі.

«Застосування білого фосфору в Газі, одному з найбільш густонаселених районів світу, збільшує ризик для цивільного населення і порушує заборону міжнародного гуманітарного права на надання цивільних осіб невиправданому ризику», – заявили правозахисники.

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Білий фосфор – легкозаймиста речовина, яка іноді використовується військовими для позначення територій, проте вона може також викликати сильні опіки, а його застосування, особливо в місцях скупчення людей, може бути для них вкрай небезпечним. Білий фосфор спалахує при контакті з киснем, утворюючи густий білий дим. Білий фосфор не заборонено міжнародним правом, але через шкідливий вплив, який ця речовина може чинити на людину, її використання жорстко регламентовано.

Ізраїльські військові заявили агентству Reuters, що «нині їм не відомо про застосування зброї, яка містить білий фосфор, у Секторі Гази». Щодо Лівану коментарів не було.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року тисячі терористів ХАМАСу проникли з Гази на територію Ізраїлю, вбивши близько 1000 мирних громадян, включаючи жінок, людей похилого віку та дітей.

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Міністр оборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав бомбардування Ізраїлем Сектору Гази бійнею та розкритикував США через їхню позицію щодо конфлікту.