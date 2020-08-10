  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вибори у Білорусі: штаб Тихановської забарикадувався

    • Розсилка
    За словами Світлани Тихановської, вона має намір у своїй штаб-квартирі &laquo;чекати офіційного оголошення результатів виборів&raquo; - Вибори у Білорусі: штаб Тихановської забарикадувався
    За словами Світлани Тихановської, вона має намір у своїй штаб-квартирі «чекати офіційного оголошення результатів виборів»

    В будівлі штабу замкнули двері та вікна через побоювання затримань

    Штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської в Мінську забарикадувався.

    Про це повідомляє Sputnik Білорусі.

    В будівлі штабу замкнули двері та вікна через побоювання затримань. У пресслужбі штабу заявили, що опозиційні сили бояться того, що правоохоронні органи почнуть звинувачувати суперників Лукашенка в організації заворушень у країні.

    За словами Тихановської, вона має намір у своїй штаб-квартирі «чекати офіційного оголошення результатів виборів».

    агадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбулися і в інших містах Білорусі.

    Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

    Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

    Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

    Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

    Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.

    Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

    Як відомо, ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів». 

    Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

    Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. 

    За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

    Читайте також:

    Білорусь вибори політика протест активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ