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    У світі

    Президенти Польщі і Литви засудили силовий розгін протестів у Білорусі

    • Розсилка
    Білоруський&nbsp;ОМОН застосував силу для розгону демонстрантів - Президенти Польщі і Литви засудили силовий розгін протестів у Білорусі
    Білоруський ОМОН застосував силу для розгону демонстрантів
    Фото: Радіо Свобода

    Дуда і Науседа закликали білоруську владу утриматися від насильства

    Президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою після силового розгону протестів у Білорусі.

    Про це повідомили в пресслужбі польського президента.

    Лідери країн-сусідів Білорусі закликали владу утриматися від насильства та дотримуватися основних демократичних стандартів.

    «Як сусіди Білорусі, ми звертаємося до білоруської влади із закликом повністю визнати і дотримуватися основних демократичних стандартів. Ми закликаємо утримуватися від насильства і поважати основні свободи, права людини і громадянина, включаючи права національних меншин і свободу слова», – йдеться в спільній заяві.

    Також Дуда і Науседа закликали владу Білорусі до діалогу.

    «Ми з великою повагою ставимося до суверенітету і незалежності Білорусі і сподіваємося, що виникнуть умови для поглиблення співпраці з суспільством і державними інститутами Білорусі», – відзначили президенти Польщі і Литви.

    Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах Білорусі.

    Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

    Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

    Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

    Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

    Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.

    Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

    Як відомо, ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів». 

    Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

    Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. 

    За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

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