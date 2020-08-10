Президенти Польщі і Литви засудили силовий розгін протестів у Білорусі



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Білоруський ОМОН застосував силу для розгону демонстрантів Фото: Радіо Свобода

Дуда і Науседа закликали білоруську владу утриматися від насильства

Президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою після силового розгону протестів у Білорусі.

Про це повідомили в пресслужбі польського президента.

Лідери країн-сусідів Білорусі закликали владу утриматися від насильства та дотримуватися основних демократичних стандартів.

«Як сусіди Білорусі, ми звертаємося до білоруської влади із закликом повністю визнати і дотримуватися основних демократичних стандартів. Ми закликаємо утримуватися від насильства і поважати основні свободи, права людини і громадянина, включаючи права національних меншин і свободу слова», – йдеться в спільній заяві.

Також Дуда і Науседа закликали владу Білорусі до діалогу.

«Ми з великою повагою ставимося до суверенітету і незалежності Білорусі і сподіваємося, що виникнуть умови для поглиблення співпраці з суспільством і державними інститутами Білорусі», – відзначили президенти Польщі і Литви.

Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах Білорусі.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.

Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

Як відомо, ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.