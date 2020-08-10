Президенти Польщі і Литви засудили силовий розгін протестів у Білорусі
Дуда і Науседа закликали білоруську владу утриматися від насильства
Президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою після силового розгону протестів у Білорусі.
Про це повідомили в пресслужбі польського президента.
Лідери країн-сусідів Білорусі закликали владу утриматися від насильства та дотримуватися основних демократичних стандартів.
«Як сусіди Білорусі, ми звертаємося до білоруської влади із закликом повністю визнати і дотримуватися основних демократичних стандартів. Ми закликаємо утримуватися від насильства і поважати основні свободи, права людини і громадянина, включаючи права національних меншин і свободу слова», – йдеться в спільній заяві.
Також Дуда і Науседа закликали владу Білорусі до діалогу.
«Ми з великою повагою ставимося до суверенітету і незалежності Білорусі і сподіваємося, що виникнуть умови для поглиблення співпраці з суспільством і державними інститутами Білорусі», – відзначили президенти Польщі і Литви.
Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах Білорусі.
Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.
Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.
Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.
Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.
Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.
Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.
Як відомо, ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.
Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».
Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.
Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.
За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.