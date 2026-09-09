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За 3,2 тис. км від України. У Новому Уренгої уражено завод (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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За 3,2 тис. км від України. У Новому Уренгої уражено завод (відео)
Проєктна потужність підприємства становить близько 19,5 млн тонн сировини на рік
фото: скриншот з відео

Компанія Fire Point натякнула, що її дрони успішно уразили ціль у Новому Уренгої

Атаковано Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому автономному округу Тюменської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Підприємство є одним із ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєктна потужність близько 19,5 млн тонн сировини на рік.

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Завод розташований за 3,2 тис. км від кордону України у місті Новий Уренгой. 

Компанія Fire Point натякнула, що її дрони пролетіли 3300 км і успішно уразили ціль у Новому Уренгої. «Вгадайте, хто подолав понад 3300 км і успішно уразив ціль», – йдеться у повідомленні.

За 3,2 тис. км від України. У Новому Уренгої уражено завод (відео) фото 1

До слова, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про результати комплексного удару по російських військових об'єктах у Краснодарському краї. За його даними, під удар у Новоросійську потрапила низка військових плавзасобів, зокрема ракетоносії.

Згодом Зеленський підтвердив результати українського удару по Новоросійську Краснодарського краю РФ. За його словами, Сили оборони уразили військово-морську базу та низку пов'язаних із нею об'єктів.

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Теги: росія війна

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