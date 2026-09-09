За 3,2 тис. км від України. У Новому Уренгої уражено завод (відео)

Проєктна потужність підприємства становить близько 19,5 млн тонн сировини на рік

Компанія Fire Point натякнула, що її дрони успішно уразили ціль у Новому Уренгої

Атаковано Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому автономному округу Тюменської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Підприємство є одним із ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєктна потужність близько 19,5 млн тонн сировини на рік.

💥Новини з боліт. Атаковано Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому АО рф



Це 3200 км від кордону з Україною.



Підприємство є одним із ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєктна потужність ЗПКТ близько 19,5… pic.twitter.com/5fE6FnePal — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 9, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Завод розташований за 3,2 тис. км від кордону України у місті Новий Уренгой.

Компанія Fire Point натякнула, що її дрони пролетіли 3300 км і успішно уразили ціль у Новому Уренгої. «Вгадайте, хто подолав понад 3300 км і успішно уразив ціль», – йдеться у повідомленні.

До слова, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про результати комплексного удару по російських військових об'єктах у Краснодарському краї. За його даними, під удар у Новоросійську потрапила низка військових плавзасобів, зокрема ракетоносії.

Згодом Зеленський підтвердив результати українського удару по Новоросійську Краснодарського краю РФ. За його словами, Сили оборони уразили військово-морську базу та низку пов'язаних із нею об'єктів.