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Марія Єфросиніна натрапила на хейт після підтримки Ірини Федишин

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Марію Єфросиніну звинуватили у відсутності такту
фото: Маша Єфросиніна/Facebook

Марія Єфросиніна відреагувала на критику в свій бік

Українська телеведуча Марія Єфросиніна натрапила на хвилю хейту в мережі. Зірка висловила підтримку співачці Ірині Федишин, яка втратила дочку. Натомість ведуча отримала звинувачення від користувачів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис журналістки у Facebook.

Марія Єфросиніна обурила мережу

Марія Єфросиніна записала відео, де висловилася про критику на адресу Ірини Федишин. Вона заговорила про «середньовічні забобони», якими дорікають співачці в мережі.

На думку ведучої, публікувати в мережі особисте, зокрема й вагітність, є особистим рішенням кожної людини. «Вагітність жінки – це сакральний період. Втрата дитини – це її біль всередині назавжди. Вагітніти чи не вагітніти – це рішення виключно жінки та її партнера. Ділитися радістю про щастя чи фактом горя – це тільки справа їхнього бачення світу…» – висловилася вона.

Єфросиніна наголосила, що жінки, які приховують свою вагітність через страх наврочити, так само як і ті, хто публічно розповідає про свій стан, можуть мати проблеми. «Тисячі жінок досі ховають факт вагітності через оці середньовічні забобони, та все одно мають і викидні, і завмерлі вагітності, і купу інших проблем, на які аж ніяк не впливає, зняли вони гендер-паті чи сплять тихенько собі вдвох із фоткою з УЗД… Підтримка жінки жінкою в горі та радості – це залишає нас людьми в цій мрачній м’ясорубці новин… Бережіть себе й рідних», – резюмувала вона.

Реакція мережі

У коментарях під відео Марії Єфросиніної користувачі звернули увагу не на її звернення, а на зовнішній вигляд та поведінку під час запису. Коментатори обурилися тим, що ведуча говорила про втрату вагітності та горе, яке сталося в родині Федишин, у ванній кімнаті. Водночас вона розчісувала волосся та стояла перед камерою у готельному халаті.

На думку деяких користувачів, така поведінка є проявом неповаги та відсутності етикету з боку Марії Єфросиніної:

  • «У людей велике горе! Дайте спокій оплакати їм таку біду! Ваші оці всі гучні слова нікому не потрібні, крім вашого піару на людському болю! Заткніться вже!»
Марія Єфросиніна натрапила на хейт після підтримки Ірини Федишин фото 1
фото: скриншот Facebook
  • «Чеше кудрі, у халаті і висловлює співчуття».
Марія Єфросиніна натрапила на хейт після підтримки Ірини Федишин фото 2
фото: скриншот Facebook
  • «Є така штука, називається «відчуття такту», на жаль, у вас його в принципі немає».
Марія Єфросиніна натрапила на хейт після підтримки Ірини Федишин фото 3
фото: скриншот Facebook
  • «Розчісувати волосся і висловлювати співчуття – це так собі, майте повагу, у халаті…»

Зокрема, такі наративи серед коментарів повторювалися не лише під дописом зірки у Facebook, а й в Instagram. Відео Єфросиніної також обговорювали у Threads. Окремий допис їй присвятила психологиня Олена Холоденко. «Хочу попросити без хейту і оцінок підняти тему висловлення співчуття. Яка форма вам знайома і ви вважаєте її адекватною, коли ти говориш щось, крім «тримайся»?» – написала вона.

Марія Єфросиніна натрапила на хейт після підтримки Ірини Федишин фото 4
фото: скриншот Threads

У відповідь думки користувачів збіглися з коментарями з попередніх соцмереж.:

«Якщо чесно, навіть просто саме відео викликає такі дивні відчуття, у людей горе, а вона знімає це під час збирання кудись, ніби це якийсь розмовний влог і цікава тема для обговорень».

Марія Єфросиніна натрапила на хейт після підтримки Ірини Федишин фото 5
фото: скриншот Threads

«Витягувати волосся з гребінця й одночасно розчісуватися, нібито співчуваючи, – це якась нова форма кринжу?»

Марія Єфросиніна натрапила на хейт після підтримки Ірини Федишин фото 6
фото: скриншот Threads

«Інколи просто потрібно мовчати. Не завжди потрібно відкривати рот. Це найкраще співчуття».

Марія Єфросиніна натрапила на хейт після підтримки Ірини Федишин фото 7
фото: скриншот Threads

«Наталю, без хейту і оцінок не вийде відповісти на ваше питання з цим відео у пості. Скажемо так: точно не так».

Реакція Марії Єфросиніної

Марія Єфросиніна натрапила на хейт після підтримки Ірини Федишин фото 8
фото: скриншот Instagram

Марія Єфросиніна лаконічно відповіла на обурення в мережі після її відео. «Ніколи такого не було і ось знов. До речі, під цим відео я теж «винна, що розчісую волосся», – іронічно підкреслила ведуча.

Нагадаємо, українська співачка Ірини Федишин 13 жовтня втратила доньку. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності.

До слова, українська телеведуча Марічка Падалко теж підтримала співачку Ірину Федишин, яка втратила дитину. Журналістка стала на її захист та обурилася негативними коментарями в бік артистки.

Тако повідомлялося, ураїнські акторки Вікторія Білан та Ольга Сумська підтримали співачку Ірину Федишин. Актриси також розповіли про власний досвід вагітності.

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Теги: скандал Ірина Федишин відео Маша Єфросиніна вагітність хейт

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