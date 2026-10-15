Марія Єфросиніна натрапила на хейт після підтримки Ірини Федишин

Марія Єфросиніна відреагувала на критику в свій бік

Українська телеведуча Марія Єфросиніна натрапила на хвилю хейту в мережі. Зірка висловила підтримку співачці Ірині Федишин, яка втратила дочку. Натомість ведуча отримала звинувачення від користувачів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис журналістки у Facebook.

Марія Єфросиніна обурила мережу

Марія Єфросиніна записала відео, де висловилася про критику на адресу Ірини Федишин. Вона заговорила про «середньовічні забобони», якими дорікають співачці в мережі.

На думку ведучої, публікувати в мережі особисте, зокрема й вагітність, є особистим рішенням кожної людини. «Вагітність жінки – це сакральний період. Втрата дитини – це її біль всередині назавжди. Вагітніти чи не вагітніти – це рішення виключно жінки та її партнера. Ділитися радістю про щастя чи фактом горя – це тільки справа їхнього бачення світу…» – висловилася вона.

Єфросиніна наголосила, що жінки, які приховують свою вагітність через страх наврочити, так само як і ті, хто публічно розповідає про свій стан, можуть мати проблеми. «Тисячі жінок досі ховають факт вагітності через оці середньовічні забобони, та все одно мають і викидні, і завмерлі вагітності, і купу інших проблем, на які аж ніяк не впливає, зняли вони гендер-паті чи сплять тихенько собі вдвох із фоткою з УЗД… Підтримка жінки жінкою в горі та радості – це залишає нас людьми в цій мрачній м’ясорубці новин… Бережіть себе й рідних», – резюмувала вона.

Реакція мережі

У коментарях під відео Марії Єфросиніної користувачі звернули увагу не на її звернення, а на зовнішній вигляд та поведінку під час запису. Коментатори обурилися тим, що ведуча говорила про втрату вагітності та горе, яке сталося в родині Федишин, у ванній кімнаті. Водночас вона розчісувала волосся та стояла перед камерою у готельному халаті.

На думку деяких користувачів, така поведінка є проявом неповаги та відсутності етикету з боку Марії Єфросиніної:

«У людей велике горе! Дайте спокій оплакати їм таку біду! Ваші оці всі гучні слова нікому не потрібні, крім вашого піару на людському болю! Заткніться вже!»

фото: скриншот Facebook

«Чеше кудрі, у халаті і висловлює співчуття».

фото: скриншот Facebook

«Є така штука, називається «відчуття такту», на жаль, у вас його в принципі немає».

фото: скриншот Facebook

«Розчісувати волосся і висловлювати співчуття – це так собі, майте повагу, у халаті…»

Зокрема, такі наративи серед коментарів повторювалися не лише під дописом зірки у Facebook, а й в Instagram. Відео Єфросиніної також обговорювали у Threads. Окремий допис їй присвятила психологиня Олена Холоденко. «Хочу попросити без хейту і оцінок підняти тему висловлення співчуття. Яка форма вам знайома і ви вважаєте її адекватною, коли ти говориш щось, крім «тримайся»?» – написала вона.

фото: скриншот Threads

У відповідь думки користувачів збіглися з коментарями з попередніх соцмереж.:

«Якщо чесно, навіть просто саме відео викликає такі дивні відчуття, у людей горе, а вона знімає це під час збирання кудись, ніби це якийсь розмовний влог і цікава тема для обговорень».

фото: скриншот Threads

«Витягувати волосся з гребінця й одночасно розчісуватися, нібито співчуваючи, – це якась нова форма кринжу?»

фото: скриншот Threads

«Інколи просто потрібно мовчати. Не завжди потрібно відкривати рот. Це найкраще співчуття».

фото: скриншот Threads

«Наталю, без хейту і оцінок не вийде відповісти на ваше питання з цим відео у пості. Скажемо так: точно не так».

Реакція Марії Єфросиніної

фото: скриншот Instagram

Марія Єфросиніна лаконічно відповіла на обурення в мережі після її відео. «Ніколи такого не було і ось знов. До речі, під цим відео я теж «винна, що розчісую волосся», – іронічно підкреслила ведуча.

Нагадаємо, українська співачка Ірини Федишин 13 жовтня втратила доньку. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності.

До слова, українська телеведуча Марічка Падалко теж підтримала співачку Ірину Федишин, яка втратила дитину. Журналістка стала на її захист та обурилася негативними коментарями в бік артистки.

Тако повідомлялося, ураїнські акторки Вікторія Білан та Ольга Сумська підтримали співачку Ірину Федишин. Актриси також розповіли про власний досвід вагітності.