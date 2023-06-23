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Росіян, які повертаються на батьківщину, перевірятимуть на держзраду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіян, які повертаються на батьківщину, перевірятимуть на держзраду
Російська влада закликала бути обережними із росіянами які перебували за кордоном
фото: ілюстративне

Влада Кремля думає, що повернулися «приблизно половина» росіян, які залишили країну через мобілізацію

Влада Кремля продовжує заявляти про «масове повернення» росіян, які виїхали через війну в Україні. Цього разу із таким твердженням виступив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов. Про це пише Moscow Times.

Будь-яких доказів він не навів, проте закликав зберігати пильність щодо таких громадян. На думку Клімова, росіянами, які повернулися з-за кордону, повинні зайнятися правоохоронні органи.

«Наші противники не пропустили можливості розширити лави своїх ставлеників та агентів за рахунок вербувальних заходів серед так званих релокантів. У зв'язку з цим ніхто не скасовував дії законодавства про контроль за особами, які перебувають під іноземним впливом, ні тим більше таких статей КК (Кримінального Кодексу  – «Главком»), як держзрада», – заявив сенатор.

За його словами, Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США нібито створило в Telegram спеціальний канал для вербування росіян, а голова української розвідки Кирило Буданов говорив, що його відомство працює з «російською опозицією».

Останнім часом офіційні особи країни, зокрема президент Володимир Путін, зробили відразу кілька заяв щодо громадян, які виїхали через війну. Виступаючи на Петербурзькому форумі, помічник президента Максим Орєшкін повідомив, що до Росії повернулися «приблизно половина» росіян, які залишили країну через мобілізацію. Його дані підтвердив голова Мінфіну Антон Сілуанов. Завданням керівництва держави наступного року міністр назвав повернення якнайбільшої кількості «песимістів». 

Програма «зворотної релокації» IT-фахівців більше не потрібна, оскільки айтішники почали самі повертатися до Росії, сказав глава Мінцифри Максут Шадаєв. Над цією програмою відомство працювало з осені. Скільки на неї витрачено грошей, міністр не уточнив.

Несподівано до повернення закликав і спікер Держдуми В'ячеслав Володін, який до цього місяцями вимагав відібрати у релокантів майно та підвищити для них податки. Він заявив, що перебування за кордоном нібито становить загрозу для росіян. «Сьогодні є можливість повернутися, завтра за тієї істерії, яка нагнітається в Західній Європі, може її вже не бути», – попередив Володін.

У свою чергу Путін заявив, що за «скромними підрахунками», половина тих, хто виїхав, вже повернулися до Росії. Він висловив упевненість, що цей процес продовжиться.

На чому ґрунтуються дані про «половину росіян, що повернулися», ніхто з керівництва країни не сказав. Тим часом у червневому звіті європейське рейтингове агентство Scope Ratings оцінило кількість громадян РФ, які емігрували в 2022 році, в 1,3 млн осіб. Аналітики зазначили, що «рекордний відтік» населення призвів до нестачі робочої сили, небаченої з 1998 року, і спрогнозували середній рівень інфляції. у 6% у 2023 році.

Оцінка Scope недалека від прогнозів, зроблених Центробанком Росії, який казав, що на кінець року інфляція може становити 4,5–6,4%.

У травні дефіцит працівників  визнав уряд. «Є проблеми з кадровими ресурсами загалом, із високопрофесійними кадровими ресурсами для промисловості. Ми стикаємося з цими обмеженнями все сильніше і сильніше», – говорив перший заступник міністра промисловості та торгівлі Василь Осьмаков. У зв'язку з цим Кабміну запропонували заповнити нестачу робітників ув'язненими.

Нагадаємо, російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в Росії для відправки на війну. Як зазначається у зведенні, вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму. В імміграційних службах співробітники, які говорять таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів.

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Теги: міністр Міноборони путін мобілізація влада населення

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