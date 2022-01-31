Росія хоче мати 30 тис. військових на білорусько-українському кордоні, – Радбез ООН

У лютому війська Білорусі й Росії проведуть спільні навчання на західних та південних кордонах

У лютому війська Білорусі й Росії проведуть спільні навчання на західних та південних кордонах

РФ вже перекинула майже 5 тис. військових до Білорусі

Російська Федерація має намір розширити свою присутність на кордоні Білорусі з Україною до понад 30 тис. військових. Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

«Ми побачили докази, що Росія має намір розширити свою присутність до більше ніж 30 тис. військових біля білорусько-українського кордону, менше ніж дві години на північ від Києва, до початку лютого», – сказала вона на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в понеділок.

Томас-Грінфілд поінформувала, що Росія вже перекинула майже 5 тис. військових до Білорусі із балістичними ракетами малої дальності, спеціальними силами, протиповітряними батареями.

Крім того, вона наголосила, що Росія накопичила понад 100 тис. військових уздовж кордонів України.

«Це бойові підрозділи та спеціальні війська, які готові робити наступальні дії на Україну», – зазначила Томас-Грінфілд.

«Росія вже використала понад 2 000 залізничних вагонів, щоб перемістити війська та зброю з Росії до українського кордону», – додала постпред.

Засідання Ради безпеки ООН розпочалося у Нью-Йорку 31 січня. Зустріч проводиться за поданням США на запит України.

За проведення засідання проголосували 10 учасників засідання, двоє проти, троє утрималися. Проти проголосували Росія та Китай. До участі у засідання запрошено делегації України, Польщі, Литви та Білорусі.

У неділю постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв’ю ЗМІ зазначила, що засідання Ради Безпеки – «це ще одна можливість знайти дипломатичний вихід для росіян».

Також посольство США зробило ролик про агресію РФ.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

Раніше директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців.

Росіяни не можуть зрозуміти, як в них під носом раптом зʼявилась нація.



