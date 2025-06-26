У Німеччині вартість зарядки електромобіля перевищила ціну бензину

Зарядити електромобіль часто суттєво дорожче, аніж заправити бензином звичайну автівку

Водії електромобілів тепер часто платять більше за кілометр на громадських зарядних станціях, ніж водії бензинових авто – за пальне. Про це пише «Главком» із посиланням на Spiegel.

За даними німецького постачальника «зеленої» енергії Lichtblick, середня вартість зарядки електрокара на 100 км пробігу становить 10,45 євро на звичайних станціях і 12,06 євро на швидкісних. Для порівняння, шість літрів бензину (орієнтовна витрата на ту ж відстань) коштують близько 10 євро.

«Роками ми з занепокоєнням спостерігаємо за розвитком цін на громадських зарядних станціях», – пояснив Маркус Адам, головний юрисконсульт Lichtblick. Той факт, що ці ціни зараз досягли рівня, «де вони перевищують ціни на пальне навіть у довгостроковій перспективі, є серйозною перешкодою для транспортного переходу».

Постачальник зеленої електроенергії пояснює високі ціни браком конкуренції: ринок фактично монополізований, а малі компанії стикаються з дискримінацією. Більшість зарядних станцій належать місцевим енергетичним компаніям, «які юридично пов’язані з місцевим оператором електромережі або самі є операторами електромережі». Таким чином, вони можуть визначати ціни.

«Правові норми в Німеччині спрямовані на забезпечення справедливого доступу та створення певного рівня прозорості. Однак протягом багатьох років лунала критика щодо неефективності цих правил. Частково це повʼязано із тим, що водії електромобілів у багатьох місцях не можуть вибрати постачальника електроенергії. У 2024 році Федеральне управління з питань картелів посилалося на відсутність конкуренції та побоювалося зростання цін» – йдеться у матеріалі.

Цікаво, що в Німеччині спостерігається надлишок зарядних станцій. За даними Федерального мережевого агентства, у грудні минулого року в Німеччині вже було понад 154 тис. громадських зарядних станцій з номінальною потужністю понад 5,5 гігавата, що приблизно еквівалентно енергії, виробленій чотирма атомними електростанціями. Національний координаційний центр зарядної інфраструктури визначив, що в середньому лише 0,8 автомобіля заряджаються на стандартній зарядній станції на день.

До слова, в Україні можуть значно зрости штрафи за паркування. Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону, що збільшує штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю.Зазначимо, що законопроєкт ще має ухвалити Верховна Рада. Проте у випадку, якщо депутати приймуть закон, то штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю збільшилися до 300 неоподаткованих мінімумів – до 5100 грн.