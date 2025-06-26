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У Німеччині вартість зарядки електромобіля перевищила ціну бензину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Німеччині вартість зарядки електромобіля перевищила ціну бензину
У середньому зарядка електромобіля на 100 км обходиться у понад 10 євро
фото: imageBROKER/picture alliance

Зарядити електромобіль часто суттєво дорожче, аніж заправити бензином звичайну автівку

Водії електромобілів тепер часто платять більше за кілометр на громадських зарядних станціях, ніж водії бензинових авто – за пальне. Про це пише «Главком» із посиланням на Spiegel.

За даними німецького постачальника «зеленої» енергії Lichtblick, середня вартість зарядки електрокара на 100 км пробігу становить 10,45 євро на звичайних станціях і 12,06 євро на швидкісних. Для порівняння, шість літрів бензину (орієнтовна витрата на ту ж відстань) коштують близько 10 євро.

«Роками ми з занепокоєнням спостерігаємо за розвитком цін на громадських зарядних станціях», – пояснив Маркус Адам, головний юрисконсульт Lichtblick. Той факт, що ці ціни зараз досягли рівня, «де вони перевищують ціни на пальне навіть у довгостроковій перспективі, є серйозною перешкодою для транспортного переходу».

Постачальник зеленої електроенергії пояснює високі ціни браком конкуренції: ринок фактично монополізований, а малі компанії стикаються з дискримінацією. Більшість зарядних станцій належать місцевим енергетичним компаніям, «які юридично пов’язані з місцевим оператором електромережі або самі є операторами електромережі». Таким чином, вони можуть визначати ціни.

«Правові норми в Німеччині спрямовані на забезпечення справедливого доступу та створення певного рівня прозорості. Однак протягом багатьох років лунала критика щодо неефективності цих правил. Частково це повʼязано із тим, що водії електромобілів у багатьох місцях не можуть вибрати постачальника електроенергії. У 2024 році Федеральне управління з питань картелів посилалося на відсутність конкуренції та побоювалося зростання цін» – йдеться у матеріалі.

Цікаво, що в Німеччині спостерігається надлишок зарядних станцій. За даними Федерального мережевого агентства, у грудні минулого року в Німеччині вже було понад 154 тис. громадських зарядних станцій з номінальною потужністю понад 5,5 гігавата, що приблизно еквівалентно енергії, виробленій чотирма атомними електростанціями. Національний координаційний центр зарядної інфраструктури визначив, що в середньому лише 0,8 автомобіля заряджаються на стандартній зарядній станції на день.

До слова, в Україні можуть значно зрости штрафи за паркування. Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону, що збільшує штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю.Зазначимо, що законопроєкт ще має ухвалити Верховна Рада. Проте у випадку, якщо депутати приймуть закон, то штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю збільшилися до 300 неоподаткованих мінімумів – до 5100 грн.

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Теги: Німеччина бензин Електромобілі

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