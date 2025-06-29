Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чеські спецслужби врятували віцепрезидентку Тайваню, на яку готували замах китайці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Чеські спецслужби врятували віцепрезидентку Тайваню, на яку готували замах китайці
Віцепрезидентка Тайваню Сяо Біхім була мішенню китайських дипломатів і співробітників розвідки
фото: theguardian.com

Сяо Біхім була мішенню «осіб, легалізованих на дипломатичних посадах у китайському посольстві в Празі»

Китайські дипломати та секретна служба Пекіна стежили за віцепрезиденткою Тайваню Сяо Біхім під час її поїздки до Праги минулого року. Вони планували здійснити ДТП за участі посадовиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Сяо Біхім відвідала Прагу у березні 2024 року після перемоги на виборах у січні. Це був її перший закордонний візит разом з президентом Тайваню Лай Чінте.

Речник чеської військової розвідки Ян Пейсек заявив ЗМІ, що Сяо Біхім була мішенню «осіб, легалізованих на дипломатичних посадах у китайському посольстві в Празі».

За його словами, вказані особи стежили за новообраною віцепрезиденткою Тайваню, збирали інформацію про її візит та зустрічі з посадовцями Чехії.

Чеські ЗМІ писали, що дипломат посольства Китаю в Празі порушив правила дорожнього руху та проїхав на червоне світло, слідуючи за автомобілем Сяо. Також медіа писали, що китайці навіть планували влаштувати демонстративну автомобільну аварію за участю її авто.

За його словами речника розвідки Чехії, спецслужба зафіксувала підготовку секретною службою Китаю до проведення демонстративної силової акції проти особи, що знаходилась під охороною, проте правоохоронці своєчасно відреагували і запобігли інциденту.

МЗС Китаю заперечило звинувачення та звинуватило Чехію у втручанні внутрішні справи Китаю через візит Сяо Біхім.

Нагадаємо, 1 квітня збройні сили Китаю розпочали масштабні спільні навчання армії, флоту та ракетних сил навколо Тайваню. Вони назвали ці дії «суворим попередженням і стримуванням незалежності Тайваню».

Як повідомлялося, армія США створює мобільні підрозділи у разі війни з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні. Як розповів глава Тихоокеанського командування армії США, генерал Рональд Кларк, дії Китаю зближують США та їхніх союзників «швидше, ніж будь-коли». «Наявність серйозного супротивника, який потенційно готується до конфлікту, змушує нас зміцнювати наші відносини та діяти швидше, – наголосив він. – Дещо з того, що роблять наші супротивники, часом позбавляє нас слів».

До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін знову заявив про неминучість «возз'єднання» його країни з Тайванем, наголосивши, що цьому процесу неможливо завадити.

Читайте також:

Теги: вбивство Тайвань Китай Чехія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грем: Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти
Сенатор США закликав покарати Китай за купівлю російської нафти
2 червня, 03:23
Мідь може дати чергову перевагу для Китаю
У Китаї виявлено велике родовище міді
2 червня, 09:46
Адміністрація Трампа має намір сфокусуватися на двосторонніх проблемах у відносинах з Китаєм
Трамп утримується від тиску на Китай щодо військової допомоги Росії
6 червня, 21:14
Торгові переговори між США та Китаєм незабаром відновляться
США та Китай незабаром обговорять нову торговельну угоду
6 червня, 13:01
Обидві сторони мають час до 10 серпня, щоб домовитися про більш комплексну угоду щодо послаблення торговельної напруженості
Торговельна угода між США та Китаєм укладена – Трамп
11 червня, 19:02
Трамп заявив про підписання угоди з Китаєм
Трамп заявив, що США підписали торговельну угоду з Китаєм
27 червня, 03:53
Китай вживає заходів проти пияцтва чиновників
Сі Цзіньпін буде боротись із пияцтвом і марнотратством серед чиновників
10 червня, 10:56
У будинку підозрюваного правоохоронці знайшли меч завдовжки 63 см
В Угорщині арештовано чоловіка, який погрожував відрубати голову Орбану
16 червня, 18:54
10-річний Артем Казаков гуляв із друзями, коли зустрів 14-річного підлітка, з яким раніше не був знайомий
У Росії підліток зарізав 10-річного капітана баскетбольної команди
24 червня, 11:43

Соціум

У Танзанії в результаті ДТП загинули 38 людей
У Танзанії в результаті ДТП загинули 38 людей
Чеські спецслужби врятували віцепрезидентку Тайваню, на яку готували замах китайці
Чеські спецслужби врятували віцепрезидентку Тайваню, на яку готували замах китайці
Азербайджан висловив протест Росії через затримання своїх громадян
Азербайджан висловив протест Росії через затримання своїх громадян
Міноборони РФ прокоментувало масовану атаку на Україну
Міноборони РФ прокоментувало масовану атаку на Україну
У базиліці Святого Петра у Ватикані пролунала молитва українською (відео)
У базиліці Святого Петра у Ватикані пролунала молитва українською (відео)
Іран відновить ядерну програму за кілька місяців? Заява гендиректора МАГАТЕ
Іран відновить ядерну програму за кілька місяців? Заява гендиректора МАГАТЕ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 червня 2025
57K
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні
17K
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка
15K
Дуда пояснив, чого очікувати Україні від новообраного президента Польщі Навроцького
14K
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Сьогодні, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua