Чеські спецслужби врятували віцепрезидентку Тайваню, на яку готували замах китайці

Сяо Біхім була мішенню «осіб, легалізованих на дипломатичних посадах у китайському посольстві в Празі»

Китайські дипломати та секретна служба Пекіна стежили за віцепрезиденткою Тайваню Сяо Біхім під час її поїздки до Праги минулого року. Вони планували здійснити ДТП за участі посадовиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Сяо Біхім відвідала Прагу у березні 2024 року після перемоги на виборах у січні. Це був її перший закордонний візит разом з президентом Тайваню Лай Чінте.

Речник чеської військової розвідки Ян Пейсек заявив ЗМІ, що Сяо Біхім була мішенню «осіб, легалізованих на дипломатичних посадах у китайському посольстві в Празі».

За його словами, вказані особи стежили за новообраною віцепрезиденткою Тайваню, збирали інформацію про її візит та зустрічі з посадовцями Чехії.

Чеські ЗМІ писали, що дипломат посольства Китаю в Празі порушив правила дорожнього руху та проїхав на червоне світло, слідуючи за автомобілем Сяо. Також медіа писали, що китайці навіть планували влаштувати демонстративну автомобільну аварію за участю її авто.

За його словами речника розвідки Чехії, спецслужба зафіксувала підготовку секретною службою Китаю до проведення демонстративної силової акції проти особи, що знаходилась під охороною, проте правоохоронці своєчасно відреагували і запобігли інциденту.

МЗС Китаю заперечило звинувачення та звинуватило Чехію у втручанні внутрішні справи Китаю через візит Сяо Біхім.

Нагадаємо, 1 квітня збройні сили Китаю розпочали масштабні спільні навчання армії, флоту та ракетних сил навколо Тайваню. Вони назвали ці дії «суворим попередженням і стримуванням незалежності Тайваню».

Як повідомлялося, армія США створює мобільні підрозділи у разі війни з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні. Як розповів глава Тихоокеанського командування армії США, генерал Рональд Кларк, дії Китаю зближують США та їхніх союзників «швидше, ніж будь-коли». «Наявність серйозного супротивника, який потенційно готується до конфлікту, змушує нас зміцнювати наші відносини та діяти швидше, – наголосив він. – Дещо з того, що роблять наші супротивники, часом позбавляє нас слів».

До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін знову заявив про неминучість «возз'єднання» його країни з Тайванем, наголосивши, що цьому процесу неможливо завадити.